– Uff, så dumt. Det er jo dyrt allerede, sier togreisende Camilla Andersen (30) om endringene i NSBs familierabatt. Hun har nettopp kommet av toget på Oslo S med sine to barn Lars Alexander (8) og Nina Emilie (7).

Begge barna er i alderen som rammes av endringene. Snart kan de ikke lenger reise gratis med foreldrenes billetter. Den syns Andersen er trist.

– Man får jo høre at man bør kjøre kollektivt for miljøets skyld, men så blir det bare dyrere og dyrere. Det er jo koseligere for ungene også med tog, og ta det som en tur, sier hun.

– Spiller dette en rolle for hvor mye dere kommer til å ta toget?

– Ja, det gjør det altså. Så absolutt, svarer Andersen.

– Konkurranseutsettingen

«Konkurranseutsettingen gjør det ikke lenger økonomisk mulig å beholde familierabatten.»

Det var beskjeden en av NSBs kunder fikk per e-post fra NSBs kundesenter, da vedkommende nylig stilte spørsmål om familierabatten.

Kommunikasjonssjef NSB Persontog, Gina Scholz, avviser like fullt at konkurranseutsettingen av jernbanen som følge av regjeringens jernbanereform, er bakgrunnen for at familierabatten fjernes.

– Det ble lagt ut informasjon for tidlig da det enda var detaljer i tilbudet som ikke var avklart. Denne informasjonen er nå trukket tilbake. Konkurranseutsettingen er ikke årsaken til endringene som nå gjøres. NSB er et stort selskap og det er viktig at vi har priser og rabattordninger som er oversiktlige og gir gode tilbud til forskjellige kundegrupper, sier Scholz.

Fra og med søndag

– Hvor gunstig er det økonomisk for NSB at familierabatten fjernes?

– Vil vil verken tjene eller spare voldsomt mye på dette, fordi vi samtidig utvider aldersgrensene for barn som reiser gratis eller får rabatt, svarer Scholz.

Endringene i familierabatten trer i kraft allerede 1. februar.

Slik er dagens vilkår:

* Alle barn under 4 år kan reise gratis med NSB.

* En voksen med fullprisbillett eller kundekort kan ta med seg ett barn gratis når barnet er mellom 4 og 16 år.

* Hvis den voksne har en rabattert billett, for eksempel en av de mange NSB-billettene til 199 kroner, kan ikke ett barn mellom 4 og 16 år reise gratis, men det får 50 prosent rabatt på ordinær billett.

Slik blir vilkårene fra 1. februar:

* Alle barn opp til 6 år kan reise gratis med NSB.

* Barn mellom 6 og 18 år kan ikke lenger reise gratis når de er i følge med voksen med ordinær billett. De må begynne å betale 50 prosent av hva en ordinær billett koster, også når de er i følge med en voksen.

Hvor mange barn blant NSBs mange titall millioner reiser som vil bli berørt av dette, er uklart.

Scholz, på sin side, er mer opptatt av endringene som innebærer at barn helt opp til 6 år får reise gratis, og at 50 prosent rabatt blir innført også for dem som er mellom 16 og 18 år.

Det blir dermed bedre kår for 4-åringer, 5-åringer, 16-åringer og 17-åringer.

Samtidig blir det dårligere kår for både 6-åringer, 7-åringer, 8-åringer, 9-åringer, 10-åringer, 11-åringer, 12-åringer, 13-åringer, 14-åringer og 15-åringer.

Rammer ulikt

– Hvem har bestemt disse endringene?

– Aldersgrenser for barn er endret etter dialog med Jernbanedirektoratet, svarer Scholz.

– Familierabatten er en rabatt NSB har gitt selv og som vi står fritt til endre/fjerne om vi ønsker det, tilføyer hun.

Endringene som NSB nå gjør, vil ikke ramme folk som bor i Oslo og Akershus like hardt som folk bosatt i andre deler av landet. Forklaringen på det er ordningen som i lengre tid har vært gjeldende for alle reisende over 18 år i Oslo og Akershus. De har kunnet ha med seg inntil fire barn gratis på lørdager, søndager og offentlige fridager, på grunn av samarbeidet mellom NSB og Ruter.

– Endringene får ingen betydning for dette tilbudet, opplyser Scholz.

Generelt sett blir det likevel dyrere for alle å reise med NSB. Fra 1. februar økes prisene med 2,7 prosent for enkeltbilletter og periodebilletter. Samtidig blir det også en økning med 20 kroner for de reisende som bestiller sovekupe på regiontogene. Ny pris blir dermed 950 kroner. Komfort Natt på Sørlandsbanen øker med 10 kroner til 230 kroner. Alt dette skjer på grunn av «årlige prisjusteringer» og «samfunnsutvikling».

NSB taper stilling

Både Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Jernbaneforbund og opposisjonspolitikere har uttalt at de frykter enda høyere billettpriser på grunn av Jernbanereformen. Jernbanedirektoratet har avvist dette og pekt på at nye selskaper på norske skinner «må forholde seg til samme reguleringsbestemmelser (...) som NSB gjør i dag».

NSB har allerede tapt stilling på grunn av reformen. I fjor høst mistet selskapet kontrakten om Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen til britiske Go-Ahead. Det vil innebære flere millioner færre reisende med NSB fra og med desember i år.

NSBs passasjerer

* NSB Persontog hadde 65.136.260 reiser med sine region- og lokaltog i 2017.

* Dette var 6,3 prosent flere enn i 2016.

* I løpet av de åtte første månedene i fjor, ble det gjennomført 44.450.208 reiser med NSBs persontog.

* Det innebærer 8,1 prosent flere reisende enn i samme periode i 2017.

* Tall for hele 2018 foreligger ennå ikke.

* – At veksten fortsetter år etter år, er svært gledelig. Det understrekerat vi har et tilbud det er et voksende behov for og som folk benytter hver eneste dag, uttalte Arne Fosen, konserndirektør i NSB Persontog, om fjorårets trafikkvekst, i november.