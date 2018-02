Den nye «sheriffen» i byen

Fredrikstad24

Hvem: Beatrice Bøe (45)

Hva: Ny stasjonssjef ved Fredrikstad politistasjonsdistrikt. Kommer fra jobben som leder for Felles operativ enhet (FOE) i Østfold ved Øst politidistrikt, og vender nå tilbake til hjembyen etter å ha jobbet mange år i Sarpsborg.

Gratulerer med ny jobb, hvordan blir det å styre politiskuta i Fredrikstad?

– Takk for det, jeg tror dette blir veldig spennende. Vi går en spennende tid i møte – med omorganisering opp mot nærpolitireformen og nye oppgaver. Jeg ser fram til å være med å påvirke denne prosessen lokalt for det området Fredrikstad politistasjonsdistrikt har ansvaret for, men også i et helhetlig perspektiv i Øst politidistrikt. Samtidig er det bare andre dagen min i jobben, så første oppgave er å bli godt kjent med politistasjonen og de nye medarbeiderne mine.

Er det godt å komme hjem etter mange år i nabobyen?

– Jeg er født og oppvokst i Fredrikstad, men bor og har jobbet i Sarpsborg siden 1997, så det er stas å komme hjem igjen. Samtidig har jeg vært en del av Østfold politidistrikt og har jobbet på en enhet med distriktsovergripende oppgaver og ansvar, men nå blir det mer spisset inn mot Fredrikstad.

Du er den første kvinnelige politistasjonssjefen i Fredrikstad – på tide?

– Det har vært dyktige politistasjonssjefer her tidligere også, men det er spennende at jeg har fått denne muligheten.

Hvordan vil innbyggerne merke at det er en ny «sheriff» i byen?

– Fredrikstad politistasjonsdistrikt er velfungerende, så det viktigste blir å videreføre det gode arbeidet som gjøres i dag. Noen omorganiseringer blir det som følge av nærpolitireformen, men jeg tror ikke innbyggerne vil merke den store forskjellen på om det er jeg eller forgjengeren min som har denne rollen. Jeg er opptatt av at vi skal ivareta samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte, at vi er synlige, tilgjengelige og yter en god service til innbyggerne.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er ingen spesielle jeg kommer på nå. Jeg er aktiv på fritiden og leser ikke så mye bøker. Jeg kobler heller av med andre fritidsinteresser, og ser gjerne en god film.

Hva gjør deg lykkelig?

– For meg er det viktig med god helse, uten det får vi ikke til så mye annet heller. Og så handler det om å ha det bra med familie, venner og kollegaer på jobb.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kunne nok vært litt flinkere til å trene om dagen. Det har jeg vært mye bedre på før, og bør kanskje ta meg selv litt i nakken framover.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er veldig opptatt av å reise, og spesielt på fine familieturer som man gleder seg til og planlegger i flere år. Vi har hatt noen sånne turer, og det er noe vi setter høyt og unner oss.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har aldri gått i demonstrasjonstog, men fred, rettferdighet og like rettigheter betyr mye for meg. At alle skal ha det bra, rett og slett.

Er det noe du angrer på?

– Det er egentlig ikke så mye. Jeg har stort sett jobbet for å få til det jeg har hatt lyst til å gjøre, og er fornøyd med det jeg har gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ikke bestemor, i alle fall, for hun er redd for å kjøre heis.