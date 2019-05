Guaidó bekrefter forhandlinger i Oslo

Opposisjonsleder Juan Guaidó i Venezuela bekrefter at han vil være representert under de kommende forhandlingene med sittende president Nicolás Maduro i Oslo.

Lørdag kveld opplyste Utenriksdepartementet at representanter for de sentrale politiske aktørene i Venezuela vender tilbake til Oslo neste uke for å fortsette en prosess tilrettelagt av Norge.

Frifunnet for stalking

FNord-rikjennelsen begrunnes i en høyesterettsdom i mars, som frifant en voldtektsdømt mann som hadde kikket gjennom vinduene til en rekke kvinner. Stalking er tillatt så lenge fornærmede ikke vet at man overvåkes, sto det i dommen da.

Mannens forsvarer, advokat Anders Westeng, sier til VG at frifinnelse viser at det mannen anklages for, ikke rammes av straffeloven.

– Min klient er imidlertid tydelig på at han ikke har begått handlingene i det hele tatt. For ham er avgjørelsen kun en delvis seier, sier Westeng.

I februar ble mannen dømt til sju måneders fengsel for å ha produsert og vært i besittelse av bilder som seksualiserer barn, for krenkende atferd mot barn under 16 og for overtredelse av den såkalte stalking-paragrafen. I ankesaken har han blitt frikjent for sistnevnte punkt. Soningstiden er nå redusert til 120 dager.

Mannen ble i 2003 dømt til 17 års fengsel for å ha voldtatt og drept 16 år gamle Dereka Maria Mikula. Han har siden blitt dømt for flere tilfeller av trusler og personforfølgelse.

Statsadvokat Kaja Strandfjord har tatt initiativ til å skrive forslag til lovendring som hun har sendt til Riksadvokaten. Forslaget skal innlemme skjult overvåking i straffeloven. (NTB)



Foto: NTB Scanpix

Trump ikke urolig

President Donald Trump har fremdeles tillit til Nord-Korea selv om landet har skutt opp flere kortdistanseraketter i det siste. Trump som er på reise i Japan, er tilsynelatende ikke særlig bekymret over rakettoppskytingene som fant sted i begynnelsen av mai. Søndag morgen tvitret presidenten om saken. – Nord-Korea fyrte av noen små våpen, som førte til bekymring hos noen av mine folk, og andre, men ikke meg, skriver Trump på Twitter. Senest lørdag ga Trumps egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, uttrykk for at Nord-Korea ikke respekterte FNs resolusjoner og at tiltak måtte gjøres. Han sa imidlertid at USA fremdeles var innstilt på å gjenoppta samtalene med landet.

De eldre viktig for unge danske

Unge danske velgere sier at eldrepolitikken er viktig for dem foran valget på nytt Folketing 5. juni.

En måling Voxmeter har utført for det danske nyhetsbyrået Ritzau, viser at 38 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år sier at klima- og miljø er et viktig tema i valget. Men hele 23 prosent av de unge velgerne sier også at eldrepolitikken er viktig for dem.



Foto: NTB SCANPIX

Daniel Craig på plass

Bilder avslører at den britiske skuespilleren Daniel Craig har inntatt bygda Sæbø på Sunnmøre. Ifølge TV 2 er det i forbindelse med innspillingen av «Bond 25».

I tillegg til Craig, har flere varebiler merket med Pinewood og Movie Makers har inntatt bygda. Kanalen får bekreftet av uavhengige kilder at de er engasjert til å levere tjenester i forbindelse med innspillingen.

Pinewood er kjent som innspillingsstudio for James Bond-produksjonene. Nå er store mengder produksjonsutstyr i ferd med å bli fraktet på plass for en større filminnspilling. Crewet skal være på 120 personer, ifølge en kilde.

– Jeg har ingen kommentarer til hva som skal skje her, sier linjeprodusent Per Henry Borch.

Bond-ekspert Morten Steingrimsen sier han er imponert over at Sunnmøre ser ut til å ha blitt valgt ut som et av innspillingsstedene.

– Det er nesten sånn at jeg ikke tror det. Jeg må innrømme at det nok ikke har gått helt opp for meg. Dette området av Sunnmøre har Norges flotteste natur, så dette må de bruke for alt det er verdt, sier han.

I mars og april ble det spilt inn scener til «Bond 25» i skogen i Nittedal i Akershus. (NTB)