Minst 17 omkom i flystyrt i Pakistan

17 personer, fem av dem om bord, omkom da et militærfly styrtet i en landsby i nordlige Pakistan tirsdag. 15 er innlagt på sykehus med skader.

Militærflyet styrtet i et boligområde i landsbyen Mora Kalu utenfor Rawalpindi, ikke langt unna Islamabad, like før daggry.



Alex Brandon/ AP / NTB scanpix

Ikke flertall i Senatet for å stanse Trumps våpensalg

Forslaget om å overstyre Donald Trumps veto som sikrer salg av amerikanske våpen til Saudi-Arabia, fikk ikke nok stemmer. Dermed fortsetter USAs våpensalg.

Avstemningen i Senatet mandag endte 45–40. Det var nødvendig med to tredels flertall for å overstyre presidentens veto.

Onsdag for snart to uker siden stemte Representantenes hus for å blokkere amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia. Forrige uke la Trump, som ventet, ned veto mot forslaget for å kunne fortsette salget av våpen.

Presidenten har jobbet for å knytte tett bånd til Saudi-Arabia. I en uttalelse til Senatet sa Trump at årsaken til at han la ned veto var at blokkeringen kunne ha «svekket USAs globale konkurranseevne og ødelegge det viktige forholdet vi har til våre allierte og partnere».

USA planlegger å selge våpen og utstyr til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater til en verdi på 8,1 milliarder dollar. Det tilsvarer om lag 69,6 milliarder norske kroner.

Ni reddet fra overtent fritidsbåt på Tjøme

Brannvesenet fylte natt til tirsdag en stor fritidsbåt med skum etter at den ble overtent i en gjestehavn på Tjøme i Vestfold. Ni personer var i båten, men alle greide å komme seg unna brannen på egen hånd.

Politiet fikk melding om brannen klokken 22.30 mandag kveld. Båten lå ved Havna hotell på Tjøme da det brøt ut brann, meldte Sørøst politidistrikt, men fortøyningene ble kappet og båten skjøvet ut fra land.

Bil kolliderte med kyr og kjørte av veien

En bilfører ble reddet ut av en personbil med lettere skader etter at den traff to kyr og deretter kjørte i grøfta på Fjærlandsvegen i Sogn og Fjordane natt til tirsdag.

Føreren av bilen ble bevisstløs etter sammenstøtet og utforkjøringen som endte med at bilen ble liggende på taket utenfor veien, opplyser politiet.



Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ti personer pågrepet etter slåssing i Oslo

I alt ti personer ble pågrepet og elleve ble bortvist av politiet etter en slåsskamp på Bogerud i Oslo mandag kveld. Personene var i alderen 15 år til midten av 20-årene.

Politiet fikk melding om slåssingen klokken 20.47, men etterspillet var ikke avsluttet før nærmere klokken 1 natt til tirsdag. (NTB)