Israel besvarte raketter med bomber

Israelske luftstyrker bombet søndag morgen mål inne i Gaza som et svar på at tre raketter var blitt skutt mot byer inne i Israel tidligere på natten.

Jagerfly og kamphelikoptre bombet flere mål over Gaza i morgentimene søndag. Det israelske forsvaret (IDF) skriver bombingen av «et antall Hamas-terrormål i Gaza» skjedde som et svar på rakettoppskytinger.

Sent lørdag var to av de tre rakettene som var sent opp fra Gaza blitt avskåret av rakettforsvarssystemet Iron Dome, skriver forsvaret videre.

To mennesker var blitt skadd da de løp til tilfluktsrom etter at luftalarmen hadde blitt utløst i byen Sderot.

Det har vært flere konfrontasjoner mellom Israel og palestinske opprørsgrupper den siste måneden. I løpet av de to første ukene av november ble minst 34 personer drept i Israelske luftangrep. Av disse var 16 sivile ofre.

Det var Israels likvidering av en av lederne i Islamsk hellig krig, Baha Abu al-Ata, som førte til den nye voldsopptrappingen.

Arkivfoto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB scanpix

Nord-Korea har testet rakett

Nord-Korea har utført en veldig viktig test ved sin oppskytingsbase for langdistanseraketter, opplyser landets nyhetsbyrå.

Det er ikke klart hva som er testet, men satellittbilder indikerer at landet tester motorer som kan brukes på raketter som kan sende opp satellitter.

Polfarere nådde skip

Børge Ousland og Mike Horn kom natt til søndag fram til skipet Lance, som skal frakte dem ut av Polhavet. De to polfarerne har vært ute i 87 dager på vei over Polhavet via Nordpolen.

Ousland beskriver ekspedisjonen som den hardeste han noen gang har gjennomført, og sier til VG at det var mange ganger underveis han trodde de ikke skulle klare det.

To personer reddet fra båt

En båt kjørte på et skjær utenfor Farsund i Vest-Agder natt til søndag. Den 27 fot store båten gikk etter hvert rundt, og de to om bord havnet i sjøen.

De ble plukket opp av en brannbåt og fraktet inn til land. Et redningshelikopter og en redningsskøyte deltok også i aksjonen. (NTB)