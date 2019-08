Mann omkom i trafikkulykke

En mann ble bekreftet omkommet etter å ha kjørt i en bergvegg på fylkesvei 17 i Høylandet i Trøndelag.

– Det er en enslig bil som har kjørt av veien og inn i bergveggen. En person, en mann som var alene i bilen, er bekreftet omkommet, sa operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen ved midnatt.

Mange drept i bombeangrep

Om lag 250 mennesker ble drept og såret da en bombe gikk av midt under en bryllupsfeiring i Kabul. Fortvilte afghanere spør seg om meningen med fredssamtalene.

Minst 63 personer ble drept og 182 såret da en selvmordsbomber sprengte seg selv i en bryllupshall lørdag kveld. Angrepet ser ut til å være rettet mot Afghanistans sjiamuslimske hazara-minoritet.



Frode Myrhol som er gruppleder i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bompengepartiet starter nytt lokallag

Etter mye uenighet i hovedstaden, har Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) besluttet å starte et nytt lokallag i Oslo kun fire uker før valget. Det kommer fram i en pressemelding lørdag kveld.

– For å følge opp lokale medlemmer, listekandidater og de som vil bli innvalgt i kommunestyret er det nå stiftet et nytt lokallag fullt integrert i partiets organisasjon, skriver styreleder Morten Malmin og partileder Frode Myrhol.'

Egen medlemsliste

Det har lenge vært strid mellom FNB sentralt og lokallaget i Oslo. Det begrunnes i pressemeldingen med at lokallaget registrerte medlemmer og tok inn kontingent via en egen nettside.

– Uenighetene oppsto da lokallaget nektet å endre sin rutine for medlemsregistrering til den sentrale løsning. Oslolaget skulle få beholde kontingenten for sine medlemmer og få overført kontingenten uavkortet for de medlemmer som var meldt inn sentralt. Forutsetningen var at de lokalt innmeldte medlemmene ble lagt inn i partiets landsdekkende database på samme måte som i de 15 andre lokallagene. Partiet har per i dag fortsatt ikke mottatt lister over de lokalt innmeldte medlemmene, heter det i pressemeldingen.

Vitner varslet om «leke-kidnapping»

Det var like før klokken 20 lørdag kveld at flere vitner tok kontakt med politiet og fortalte om en mulig bortføring. De hadde observert en person, som angivelig mot sin vilje skulle ha blitt ført inn i en bil, som så kjørte raskt fra stedet.

Ved 2-tiden tok en kvinne kontakt med politiet og fortalte at hun hadde vært med på å «kidnappe» en kamerat til fest.

Ny skogbrann på Gran Canaria

Over 2.000 personer ble lørdag kveld evakuert fra boligene sine etter at an skogbrann oppsto på den nordlige delen av ferieøya Gran Canaria.

Brannen brøt ut lørdag kveld ved landsbyene Valleseca og Tajeda i fjellområdene nord på Gran Canaria. Brannen spredte seg raskt til over 400 hektar og med kraftig vind i vente, ble over 2.000 personer evakuert fra hjemmene sine. (NTB)