Berit Roald / NTB scanpix

Bergs forsvarer: – Umenneskelig

Frode Bergs forsvarer sier at den spiondømte 64-åringen har vært utsatt for en umenneskelig påkjenning. Lørdag ankom Berg Norge etter nesten to år i fengsel.

– Han har vært gjennom en umenneskelig påkjenning. Det er uforståelig for ham hvorfor han havnet i fengsel. Han er veldig preget av det. Det har vært fryktelig tungt, og det er vanskelig for ham å forstå hva som skjer, sier Risnes til Dagbladet.

Rajapaksa erklærer valgseier

Tidligere forsvarsminister Gotabaya Rajapaksa har erklært seg selv som vinner av presidentvalget på Sri Lanka, opplyser hans talsperson.

– Vi fikk mellom 53 og 54 prosent av stemmene, sier talsperson Keheliya Rambukwella til nyhetsbyrået AFP. Offisielle tall viser at det går mot seier for 70 år gamle Gotabaya Rajapaksa, som er opposisjonens hovedkandidat.



Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fotgjenger påkjørt

Nødetatene ble varslet om ulykken i Søndre gate klokken 3.53.

Det ble først meldt at vedkommende var lettere skadd. Senere ble han kjørt til sykehuset.

– Han skal ha vært bevisstløs en periode og har hodeskader. Han er skadd, men det skal ikke være kritisk, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Den skadde er en mann i slutten av 30-årene.

Bilføreren forsøkte å stikke fra stedet til fots, men ble påtruffet og tatt kontroll på av en politipatrulje. Mannen i 40-årene hadde ikke gyldig førerkort og var ifølge politiet meget ruset.

– Fotgjengeren blir kjørt rett ned av en bil og blir liggende igjen, mens føreren av bilen stikker av til fots. Heldigvis klarer vi å ta ham kjapt, og det viser seg at han er ruset, sier Stokkli til VG.

Politiet var fremme på stedet klokken 3.55. Ett minutt senere var gjerningsmannen pågrepet.

Ifølge TV 2 skjedde påkjørselen i en 50-sone. Bilen fikk frontruten knust under sammenstøtet.

Politiet har i løpet av natten anholdt sju bilførere som enten kjørte med for høy promille, eller var ruset på narkotika. I to av tilfellene var det snakk om trafikkulykker.

– Det er et uvanlig høyt tall, sier operasjonslederen.

Alle de sju førerne blir anmeldt og har fått førerkortet sitt fratatt. Blant dem en 18 år gammel mann som krasjet med en annen bil og stakk fra stedet. (NTB)