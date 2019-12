Enebolig totalskadd i brann i Fetsund

Ingen personer ble skadd, men en enebolig er totalskadd etter en brann i Fetsund i Akershus natt til mandag. En nabo varslet om brannen i huset etter midnatt, det ingen var hjemme.

Trafikken på Kongsvingerbanen nær brannstedet var stanset midlertidig på grunn av brannen.

Arkivfoto: BSAA / NTB scanpix

Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte

Et ambulansefly fra Babcock måtte i julen avbryte en flyging fra Kirkenes til Mehamn like før landing på grunn av en teknisk feil.

Feilen ligner på feilen som satte fire av Babcocks fly på bakken for tre uker siden, skriver Nordlys.

Økning i krigsforbrytelser mot barn

I løpet av ti år er antallet krigsforbrytelser mot barn blitt tredoblet, går det fram av en rapport som UNICEF offentliggjorde mandag.

Siden 2010 har UNICEF greid å verifisere 170.000 alvorlige krigsovergrep mot barn. Dette utgjør 45 forbrytelser daglig.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!



Foto: Andy Clayton-King / AP / NTB scanpix

Surt hjemmetap etter ledelse for Minnesota Wild

Det endte med tap, tross 1-0-ledelse, da Minnesota Wild tok imot New York Islanders søndag. Med tre mål i siste periode ble det 3-1-seier til Islanders.

Norske Mats Zuccarello spilte 18 minutter og 32 sekunder for hjemmelaget søndag, uten å komme på lista over målscorere eller få loggført assists denne gangen.

Foto: Korean Central News Agency / AP / NTB scanpix

Kim Jong-un advarer om vanskelig økonomi

Nord-Koreas leder Kim Jong-un advarte ledelsen i landets arbeiderparti om at landet står foran svært vanskelige økonomiske tider.

Beskjeden fra det totalitære regimets ubestridte leder kom under partimøtets andre dag. Hans uttalelser er gjengitt i statlige medier om at det må avgjørende endringer til i Nord-Koreas økonomi.

Beskjeden fra det totalitære regimets ubestridte leder kom under partimøtets andre dag. Hans uttalelser er gjengitt i statlige medier om at det må avgjørende endringer til i Nord-Koreas økonomi. Kim Jong-un la fram «oppgaver for raskt å korrigere den alvorlige situasjonen for de største industrielle sektorene i nasjonaløkonomien», skriver det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Det er kjent at Nord-Korea er hardt rammet av de økonomiske sanksjonene landet er ilagt på grunn av sitt atomvåpenprogram. Nord-Korea offentliggjør ingen økonomiske opplysninger om landet, men Sør-Koreas sentralbank skrev i juli at nabolandets økonomi hadde gått tilbake med 4,1 prosent i 2018.

Dette er den største økonomiske tilbakegangen Nord-Korea har hatt siden den store sultkatastrofen rammet landet på 1990-tallet.

Møtet i partiledelsen i Pyongyang er blitt forlenget med flere dager, også det noe som er svært uvanlig, og som tolkes som uttrykk for at landet befinner seg i store vanskeligheter.

Kina og Russland har foreslått at de strenge FN-sanksjonene mot landet skal lettes, og ledelsen i Pyongyang har gitt USA en frist til nyttår med å komme med endringer i sanksjonene.

Onsdag vil Kim Jong-un holde sin årlige nyttårstale. Da er det ventet at han vil offentliggjøre en «ny vei» framover. Hva dette går ut på var så langt ikke kommentert mandag. (NTB)