Trump sparker ambassadør og sikkerhetsrådgiver

Både USAs EU-ambassadør Gordon Sondland og sikkerhetsrådgiver Alexander Vindman har fått sparken etter at de vitnet i riksrettssaken mot president Donald Trump.

Sondland og Vindman, som omtales som nøkkelvitner i riksrettssaken mot Trump, får sparken knapt 48 timer etter at presidenten ble frikjent av sine egne i Senatet.

Amerikaner døde av virus

En amerikansk statsborger og en japansk statsborger har dødd av Wuhan-viruset. Det bekrefter henholdsvis USAs ambassade i Beijing og japanske myndigheter.

Ytterligere 86 personer har dødd av det nye coronaviruset i Kina det siste døgnet. Så langt har viruset krevd 722 liv i landet.



Foto: NTB scanpix

Buttigieg og Sanders fikk gjennomgå i debatt

Iowa-vinnerne Pete Buttigieg og Bernie Sanders fikk gjennomgå for å ikke ha det som trengs for å lede partiet til valgseier under Demokratenes TV-debatt fredag.

Statistisk sett har vinnerne av Iowa de siste årene endt opp med å bli Demokratenes presidentkandidat. 38 år gamle Buttigieg og 78-årige Sanders ble blant annet utfordret på om de er i stand til å stå imot president Donald Trump.



Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB scanpix

Hovland med hole-in-one på Pebble Beach

Viktor Hovland avanserte fra 44. til 24. plass på lista etter en middels runde, tre under par i PGA-turneringen fredag. Han trøstet seg med en hole-in-one.

To dager ut i turneringen på Pebble Beach i California ligger 22-åringen på 24. plass totalt, fem slag under par. Canadiske Nick Taylor leder turneringen 14 slag under par.

Fredagens runde er Viktor Hovland ikke spesielt fornøyd med, og han oppsummerte den slik overfor Eurosport :

– Rett og slett for dårlig putting og så for dårlig flyt.

– Hadde jeg puttet bedre kunne jeg lett ha gått fem-seks-sju slag under par, sier han.

Hovland startet fredagen godt med birdie på hull tre og seks. Han hadde også birdies på hull ti og 16, og ikke minst ploppet ballen rett inn på ett slag på hull 14. Et par færre bogeyer, så hadde Hovland vært blant på topp ti-lista.

Publikum berserk

I stedet ble det 68 slag fredag og tre under par. Tre bogeyer på hull åtte, elleve og 15 kludret det til. Men så var det altså et høydepunkt. Hull 14.

Det var ikke alle som oppfattet hva som hadde skjedd med det første, verken publikum, Eurosports kameramann, som hadde skrudd av kamera, eller hovedpersonen selv. Så begynte publikum å hyle, fordi ballen plutselig trillet inn.

– Så gikk publikum helt berserk, det var jo dritkult, sier Hovland.

– Det var midt i en periode med dårlig flyt der, så det kom på et veldig bra tidspunkt. Men jeg har fortsatt en bitter smak i munnen etter runden, men hole-in-one er jo gøy det, sier han.



Foto: Richard W. Rodriguez / AP / NTB scanpix

Minnesota Wild hentet seg inn og vant

Minnesota Wild lå under 0-2 borte mot Mats Zuccarellos gamle lag Dallas Stars, men klarte å snu kampen. Det endte 3-2, med vinnermålet 27 sekunder før slutt.

Zuccarello fikk ikke navnet sitt på noen av målene mot gamleklubben denne gangen. Han fikk i alt 12 minutter og 49 sekunder på isen.

Fire pågrepet med kniv og gasspistol i Bergen

Tre menn og en kvinne med gasspistol som skal ha truet forbipasserende, ble natt til lørdag pågrepet i Bergen. Det ble også funnet en kniv like ved.

Alle fire er satt i varetekt. De fornærmede er fysisk uskadd. Politiet har foreløpig ikke klarlagt hva motivet bak truslene kan ha vært. (NTB)