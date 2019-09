Mediene fornøyde med Støre

Dagbladet og TV 2 gir Jonas Gahr Støre (Ap) terningkast 6 etter fredagens partilederdebatt på NRK. I VG og Adresseavisen får han en 5-er.

TV-debatten var den siste mellom partilederne før valget. Dagbladet mener at Støre endelig viste styrke i sin klart sterkeste partilederdebatt i år.

Indisk månelandingsfartøy har problemer

India har mistet kontakten med det indiske romfartøyet Chandrayaan-2, rett før en planlagt landing på Månen. Det er usikkert om det har landet eller krasjet.

– La oss håpe på det beste, sier statsminister Narendra Modi, som følger med fra mediesenteret til den indiske forskningsorganisasjonen i Bangalore.

Sju land oppretter Amazonas-nettverk

Sju latinamerikanske land signerte fredag en såkalt skogerklæring for å støtte Amazonas-regnskogen. Brasils president deltok i møtet via videosamtale.

Lederne for landene som omfatter Amazonas var i Leticia i Colombia for å diskutere miljøtiltak og brannhåndtering.

USA ber folk slutte med e-sigaretter

Helsemyndigheter i USA ber folk droppe damping på e-sigaretter til de vet hvorfor fem brukere er døde og 450 syke av lungesykdom.

Bevisstheten rundt lungesykdommen dukket opp tidligere i år, og antall registrerte tilfeller har økt svært raskt. For en uke siden var det registrert 215 syke i 25 delstater, mens nå er antallet mer enn fordoblet.

Nadal greit til finalen i US Open

Semifinaledebutant Matteo Berrettini spilte mesterlig mot Rafael Nadal i første sett. Den unge italieneren hadde mulighet til å vinne settet, før Nadal snudde kampen.

De to neste settene ble ikke like vanskelige for veteranen, og til slutt endte han med tre strake sett 7–6 (8-6), 6-4, 6–1. (NTB)