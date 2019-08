Ap, Høyre og Frp sier fortsatt nei til innsyn i regnskap

Fortsatt sier Stortingets tre største partier, Ap, Høyre og Frp, nei til innsyn i deres bruk av offentlige midler. Politikerne på Stortinget bevilget i fjor 118 millioner kroner i tilskudd til egne partier. Seks av stortingspartiene har gradvis åpnet for fullt innsyn i egne regnskap, men Høyre, Ap og Frp som i fjor fikk 112 millioner totalt i tilskudd, ønsker ikke å offentliggjøre deres pengebruk. Det skriver Aftenposten.

Manshaus med «viktige detaljer» i omfattende avhør

Terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) erkjenner de faktiske forhold, men nekter fortsatt straffskyld. Fredag ga han politiet en detaljert forklaring. Manshaus satt fredag ettermiddag og kveld i et fire og en halv times langt avhør på politihuset i Oslo.

Manshaus forklarte seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og om de to åstedene, sa politiet sent fredag kveld.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sent fredag kveld.

Han sier siktede erkjenner de faktiske forhold.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om det han har forklart. Vi er veldig fornøyd med den forklaringen som er gitt. Det er veldig verdifullt for vår etterforskning, sier Kraby til NTB.

Ung mann til sykehus etter voldshendelse i Kristiansand

En mann i 20-årene er fraktet til sykehuset etter en voldshendelse i Kristiansand. Skadeomfanget er ukjent, og saken beskrives av politiet som alvorlig. – Det er en såpass alvorlig sak at kriminalteknikere er sendt til stedet, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB klokken 5.

Klokken var like over 4 da politiet fikk melding om et slagsmål på en privat adresse i Vågsbygd i Kristiansand.

Foto: AP/ NTB scanpix

Skuespiller Peter Fonda er død

Skuespiller Peter Fonda, spesielt kjent for å ha stått bak kultfilmen «Easy Rider», døde fredag i sitt hjem i Los Angeles. Det er Fondas familie som opplyser at den 79 år gamle skuespilleren døde i sitt fredag morgen av komplikasjoner etter å ha vært syk av lungekreft.

USA har sendt ut arrestordre på iransk tankskip

Amerikanske myndigheter sendte fredag ut et en arrestordre på den iranske oljetankeren Grace 1, én dag etter at en dommer i Gibraltar bestemte å slippe skipet. Høyesterett i Gibraltar fastslo torsdag at tankeren Grace 1, med 2 millioner fat iransk olje om bord, kan forlate det britiske området etter å ha ligget i forvaring i seks uker.

USA var uenig i avgjørelsen og har forsøkt å hindre at skipet får seile videre. (NTB)