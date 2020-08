Sikkerhetsrådet sa nei til forlenget våpenembargo

Sikkerhetsrådet i FN har avvist USAs forslag om å forlenge våpenembargoen mot Iran på ubestemt tid, opplyser USAs utenriksminister Mike Pompeo.

– Sikkerhetsrådets manglende besluttsomhet for å forsvare internasjonal fred og sikkerhet er utilgivelig, sa Pompeo i en uttalelse før resultatet fra avstemmingen var offentliggjort.



Bilbranner i Oslo

Brannvesenet rykket natt til lørdag ut for å slukke en brann i en parkert bil på Furuset i Oslo. Politiet mener brannen er påsatt og har en navngitt mistenkt.

– Bilen er helt utbrent og vi tror at brannen er påsatt, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB,

Han sier de har en navngitt mistenkt i saken og at de ser ildspåsettelsen som en del av en pågående konflikt.

– Jeg kan ikke gå i detaljer om konflikten, men den er ikke gjengrelatert, sier han.

Politiet fikk melding om bilbrannen klokken 1.18. Rundt 20 minutter senere opplyser Oslo brann- og redningsetat til NTB at brannen er slukket.

Bilen sto parkert langs Furuset Allé og ilden spredte seg ikke til andre biler.

Trump besøkte sin syke bror

USAs president Donald Trump besøkte sin to år yngre bror Robert på et sykehus i New York. Det er ikke kjent hva broren behandles for, men flere medier melder at tilstanden er alvorlig.

Trump var iført munnbind da han ankom New York-Presbyterian Hospital gjennom bakdøren, og han var der i 45 minutt, ifølge nyhetsbyrået AFP.



USA gir Tiktok-eier tidsfrist

President Donald Trump gir det kinesiske selskapet Bytedance 90 dager til å trekke seg ut av den amerikanske delen av Tiktok og slette alle brukerdata som er samlet inn fra amerikanske brukere i den populære appen.

I presidentordren heter det at det er finnes «troverdige bevis» for at Bytedance «kan komme til å true den nasjonale sikkerheten i USA».

Barcelona-trener får trolig sparken

Quique Setién er ganske sikkert ferdig som Barcelona-trener etter 2-8-tapet mot Bayern München i mesterligaens kvartfinale fredag kveld.

– Vi trenger endringer i klubben, og ikke bare spillerne. Vi trenger endringer i hele strukturen, på alle nivåer, sa forsvarsspilleren Gerard Piqué etter kampen.

To menn pågrepet etter trusler i Oslo

To menn i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet av politiet i Oslo på grunn av mistanke om trusler med våpen. To kvinner i alderen 18 til 25 år meldte om på ha blitt truet.

Politiet har en hypotese om bakgrunnen for den første trusselepisoden, uten at de kan gå nærmere inn på det. (NTB)