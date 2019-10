Pågrep mann med pistolkopi i Oslo

Flere politipatruljer deltok da en mann ble pågrepet ved 3.40-tiden natt til lørdag, etter at han skal ha vist fram en pistol inne i en 7-Eleven-kiosk i Torggata i Oslo sentrum en halv time tidligere.

– Politiet fikk melding om at mannen skulle kjøpe sigaretter i kiosken og ble misfornøyd da det tok litt tid. Da trakk han fram en pistol som han viste fram, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Den utålmodige kunden betalte for sigarettene han fikk, men den ansatte i kiosken varslet likevel politiet om hendelsen. Politiet etterlyste mannen og satte i verk søk i området. Etter en drøy halvtime ble han pågrepet noen hundre meter unna.

– Det er gjort funn av en våpenkopi som framstår som et ekte våpen. Mannen er pågrepet og kjørt i arresten, sier operasjonslederen.

Microsoft vinner storkontrakt med Pentagon

Det amerikanske forsvarsdepartementet har tildelt Microsoft en kontrakt om skylagring verdt 10 milliarder dollar, om lag 92 milliarder norske kroner. Det var en kontrakt Amazon forventet å få.

Selskapene Microsoft, Amazon og Oracle kjempet om å få kontrakten i det som har vært en omstridt anbudsprosess. Det kom tidlig spekulasjoner om at Amazon ville bli tildelt kontrakten, men fredag ble det kjent at Microsoft trakk det lengste strået.

USA forbyr amerikanske flyginger til Cuba

Trump-administrasjonen strammer inn sanksjonene mot Cuba og vil forby amerikanske flyginger til den karibiske øystaten, ifølge kilder. Innskjerpingen er en del av president Donald Trumps jevnlige innstramminger overfor Cuba for å hindre turisme til øya.

Flyginger til hovedstaden Havanna, som er dit de fleste amerikanske flygingene går til, fortsetter imidlertid.

To til sykehus etter bilulykke i Telemark

To menn i 20-årene ble sendt til sykehus i Skien etter at en personbil kjørte i grøfta og gikk rundt i Siljan i Telemark ved 1-tiden natt til lørdag. En måtte skjæres løs fra vraket, men begge var bevisste da de ble kjørt til sykehus. Ingen skal ha fått kritiske skader.

Alle nødetatene rykket ut til ulykkesstedet. Politiet mistenker at sjåføren kan ha vært påvirket av alkohol da ulykken skjedde.

Storstreiken i amerikansk bilindustri er over

Den lengste streiken i den amerikanske bilindustrien på over 50 år er over etter at fagforbundet ved General Motors har godkjent en avtale med bilgiganten. Avtalen inkluderer en bonus på 11.000 dollar, økte lønninger og løfter om at arbeiderne ikke blir belastet med økte utgifter til helsehjelp.

Streiken har pågått siden midten av september og førte til full stans for GMs produksjon av biler og bildeler i USA. (NTB)