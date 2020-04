Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Minst 6.000 uten strøm i Trøndelag

Minst 6.000 husstander i Trøndelag er tidlig mandag morgen uten strøm, skriver NRK som viser til tall fra strømleverandøren Tensio.

Kommunikasjonsrådgiver Ole Marius Ingvaldsen i Tensio sa søndag kveld til Adresseavisen at strømbruddet sannsynligvis skyldes uvær med sterke vindkast og mye snø.

Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ingen pågrepet etter ran og ransforsøk i Oslo

Ingen er så langt pågrepet etter at det søndag ble gjennomført flere ran og ransforsøk mot unge personer i Oslo, men politiet har flere spor å gå etter.

Det bekreftet operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB en halvtime før midnatt. Etter det politiet kjenner til skal en gruppe unge menn ha utført minst fire ran og ransforsøk i løpet av søndag ettermiddag og kveld. To av dem er bekreftet.

Ungdomsgjeng

Politiet har fått opplyst fra fornærmede og vitner at det er snakk om en gjeng på rundt ti personer, hvor deler av gjengen utfører ranene.

Det skal være snakk om unge menn i alderen 18–20 år.

– Spesielt en person skal ha vært veldig aktiv. Han beskrives som 1,95 høy, mørkhudet og ikledd svarte klær, sier Pedersen til NTB.

Politiet har gjennomgått videoovervåking og mener de har gode spor å gå etter.

Sykehus i Moskva overfylt av koronapasienter

Sykehusene i Moskva er overbelastet av en flom av koronapasienter, selv om Russland i snart to uker har vært delvis nedstengt.

Lørdag sto ambulanser i en lang kø i timevis ved et lokalt sykehus i Khimki utenfor Moskva. En ambulansesjåfør sa ifølge Reuters at han hadde ventet i 15 timer med en pasient som kanskje var smittet.

Oljeprisene opp etter Opec-avtale

Oljeprisene snur etter at Opec fikk på plass en avtale om produksjonskutt. Analytikere er likevel bekymret for at kuttene ikke er kraftige nok.

Mandag ble et fat amerikansk WTI-olje handlet for 24,52 dollar, opp 7,7 prosent på børsene i Asia, mens et fat nordsjøolje gikk for 33,08 dollar fatet, opp 5 prosent.

Foto: Mike Evans / WLBT-TV / AP / NTB scanpix

Seks døde og 300 hus ødelagt av tornadoer

Et kraftig uvær feier gjennom sørstatene i USA. Minst seks personer er døde, og 300 hus har fått katastrofale ødeleggelser i Mississippi og Louisiana.

Ifølge CNN er mer enn 95 millioner innbyggere i nesten 20 delstater innenfor sonen som kan merke det kraftige uværet søndag og mandag, inkludert styrtregn, hagl på størrelse med tennisballer og tornadoer.

Erdogan nektet innenriksminister å gå av

Regjeringen i Tyrkia fikk skarp kritikk både i sosiale medier og fra opposisjonen for framgangsmåten til innenriksminister Suleyman Soylu fredag. En brå kunngjøring om portforbud førte til panikkhamstring.

Mange mener han satte tusenvis av liv i fare, og han svarte med ønske om å gå av, men Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nektet å la Soylu gå. (NTB)

