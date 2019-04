Den drepte 29-åringens siste tweet: «Absolutt galskap»

Det er ifølge The Guardian Lyra McKee (29) som ble skutt under opptøyer i Derry i Nord-Irland sent torsdag kveld. Etter angrepet ble McKee sendt til sykehus, hvor hun senere døde av skadene.

Politiet ser på saken som en terrorhendelse.

– Vi mener Nye IRA står bak dette. Det er hovedsporet i etterforskningen vår, sier politiinspektør Mark Hamilton på en pressekonferanse om hendelsen.

Skrev på Twitter før hun ble skutt

Klokken 10.56 skrev journalisten følgende på Twitter «Derry i kveld. Absolutt galskap» sammen med et bilde av et utrykkningskjøretøy og mørk røyk. Fire minutter senere ble hun drept, etter at hun ifølge Mirror ble skutt i hodet.

Kjent etter blogginnlegg

Storbritannias statsminister Theresa May sier dødsfallet er «sjokkerende og fullstendig meningsløst».

– Hun var en journalist som døde mens hun utførte arbeidet sitt med stort mot, sa May.

McKee ble et kjent navn i Nord-Irland da hun i 2014 skrev et blogginnlegg om hvordan det var å vokse opp som homofil i landets hovedstad Belfast, og hun hadde nylig inngått to bokavtaler.

Skjøt flere ganger

Nye IRA er en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA), som formelt ble oppløst etter fredsavtalen i 2008.

Hamilton sa en person avfyrte en rekke skudd mot politiet rundt klokken 23 (midnatt norsk tid) og at journalisten da ble skadd.

– Hun ble tatt med til sykehus, men døde dessverre der. Vi har startet drapsetterforskning, sier Hamilton.

Rundt midnatt ble politibiler angrepet med brannbomber i Creggan-området i den nordirske byen. Flere skudd skal ha blitt avfyrt i det som beskrives som opptøyer, ifølge BBC. Bilder viser maskerte menn som kaster gjenstander på politiet.

Foto: Niall Carson

Skjøt mot politi og folk

Han mener opptøyene var organisert med mål om å skape vold og angripe politiet.

– Å ta med våpen er en kalkulert og grusom handling, sier Hamilton.

Journalist Leona O'Neill var på stedet og beskriver hvordan en person med våpen begynte å skyte mot politibiler, ifølge BBC.

Hun legger til at familier med barn kom ut i gatene for å se hva som foregikk og sier en person med våpen da begynte å skyte vilkårlig rundt seg i gata.

Foto: Paul Faith / AFP

Ukjent motiv

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak hendelsen eller hva motivet er, men angrepet skjer kun få dager før irske republikanere er ventet å holde en ulovlig demonstrasjon mandag. Det er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold at irske republikanere står bak angrepet.

Det er også kommet meldinger om at opptøyene ble utløst som følge av politirazziaer mot flere private hjem i Mulroy Park og Galliagh-området.

Fordømmer angrepet

Derrys viseborgermester Gary Middleton i det nordirske unionistpartiet DUP fordømmer hendelsen.

– Motbydelige voldshendelser i Creggan i natt. Terroristene som er ansvarlige, må fjernes fra våre gater, skriver han på Twitter.

Også i fjor var det lignende opptøyer i Derry, da rundt 70 brannbomber ble kastet mot politiet.

Derry har historisk vært et midtpunkt for den blodige konflikten i Nord-Irland, som startet i 1969, også kjent som The Troubles. Konflikten utspilte seg mellom katolske republikanere som ønsker at Nord-Irland skulle bli del av et forent Irland og protestantiske lojalister som ville beholde tilhørigheten til Storbritannia.