Vy lover både flere sitteplasser og hyppigere avganger fra 15. desember.

Bakgrunnen er at Norske tog, som Vy leier togene fra, har flere togsett tilgjengelige, samt at staten via Jernbanedirektoratet finansierer deler av den økte kapasiteten.

– Vi gleder oss til å gi kundene våre et styrket togtilbud. Med nye avganger og flere seter håper vi at mange ønsker å velge toget framfor bilen, og at det blir enklere å reise miljøvennlig, sier konserndirektør Arne Fosen i Vy tog i en pressemelding.

Pendlere som skal til og fra Oslo kan se fram til 4.000 flere sitteplasser i morgenrushet og 3.200 flere i ettermiddagsrushet.

Togene som går mellom Ski og Stabekk får halvtimesfrekvens også hele helgen, mens det blir flere rushtidsavganger og flere seter mellom Stabekk og Moss.

Vy lover også nye tidlige og sene avganger og flere seter på Vestfoldbanen, fra Kongsberg og til og fra Lillehammer. Det vil være med på å bedre togtilbudet til og fra flyplassene på Gardermoen og på Torp.

Også strekningen mellom Oslo og Halden får flere avganger i rushtiden, mens Vy setter opp én ekstra avgang daglig mellom Oslo og Göteborg. Også Gjøvikbanen får flere rushtidsavganger.

