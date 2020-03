Av: Arne Børresen

Dette er blant tiltakene som nå vurderes iverksatt dersom antallet syke korona-smittede personer i distriktet vil øke i tida som kommer.

– Vi jobber nå iherdig for å se hvordan vi kan utnytte våre arealer best mulig med sikte på å få opp kapasiteten. Det er flere som vil måtte trenge sengeplasser i ukene og månedene framover. Å gjøre om rommene på sykehjem til dobbeltom og ta i bruk Emil Mørch er blant tiltakene vi nå undersøker nærmere, opplyste kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i torsdagens formannskapsmøte.

Mangler personell

Sykehjemmet Emil Mørchs Minne i Borge kom som kjent i fokus høsten 2018 da konsulentselskapet Agenda Kaupang foreslo å legge ned institusjonen. Dette ble da også gjennomført sommeren 2019 til tross for sterk politisk motstand fra blant andre Fremskrittspartiet.

Nå kan det altså bli renessanse for sykehjemmet som eksisterte i 114 år.

– Vi kommer nærmere tilbake til saken om ulike arealer som kan brukes – hvor Emil Mørch peker seg ut som et av de mest aktuelle – omgjøring til dobbeltrom og så videre om en uke. Hovedutfordringen nå er at vi vil mangle personale dersom pandemien og behovene eskalerer, poengterte Tangnæs Grønvold overfor politikerne.

Mange har meldt seg

Hennes nærmeste medarbeider i helse- og velferdsseksjonen, kommunaldirektør Jon-Erik Olsen, hadde imidlertid en gladnyhet og servere formannskapet via Skype:

– Vi sendte ut en forespørsel for en kort stund tilbake for å se om noen kan være med å hjelpe oss i situasjonen vi nå står oppe i. Hele 400 mennesker, riktignok ikke alle faglærte, har så langt meldt sin interesse for å stå til tjeneste, opplyste Olsen, som nå har et apparat av medarbeidere i gang for å koordinere de potensielle reservemannskapene.