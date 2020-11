– Voldstiltalt dro håret av kvinne og bet mann i fingeren

En ung mann og en ung kvinne ble utsatt for vold da de trolig feiret overgangen til et nytt år natt til 1. januar 2020. En Fredrikstad-mann tidlig i 20-årene er tiltalt for å ha utøvd volden.

Den tiltalte skal først ha tatt kvelertak på kvinnen slik at hun ikke fikk puste. Deretter skal han ha dratt henne bortetter gulvet, med grep om håret hennes, slik at den unge kvinnen mistet en håndfull med hår, ifølge tiltalen, som ikke sier noe om foranledningen til hendelsen.

Den anklagede må møte i Fredrikstad tingrett i desember, tiltalt for vold.

Minutter etter episoden med kvinnen, skal han også ha utsatt en ung mann for vold. Han skal ha slått vedkommende flere ganger i ansiktet og deretter bitt ham i en finger slik at han begynte å blø, ifølge tiltalen.

