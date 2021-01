I 19-tida tirsdag ble et tyrkisk vogntog stoppet for nærmere kontroll etter å ha vært innom ekspedisjonen på tollstasjonen ved Svinesund.

– Føreren hadde med seg en passasjer, som han sa var en venn som var med på turen. Tollpapirer ble vist fram, og alt så ut til å være i orden ved første øyekast, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

Erfarne tollere

De to mennene fortalte også at de hadde vært innom Gøteborg og handlet på veien til Norge, og da tollbetjentene ønsket å sjekke jakka til passasjeren, kjente de noe hardt og metallisk i den ene lomma.

– Dette viste seg å være 9 millimeter-patroner, og da mannen ble spurt om han også hadde med seg skytevåpen, kunne han bekrefte det, utdyper Grandahl.

Passasjeren ble imidlertid litt ivrig, og var på vei ned i jakka for å finne fram våpenet selv, noe som utløste en lynrask reaksjon fra tollebetjentene.

– Heldigvis var det erfarne tollere som hadde denne kontrollen, så de fikk raskt kontroll på ham og fikk tatt han med inn på et egnet rom for visitasjon, sier Grandahl.

Politi-sak

Mannen fikk beskjed om å ta av seg jakka, og inni denne ble det funnet en Beretta 9 mm-pistol, komplett med magasin. Våpenet var riktignok uladd, men ble likevel sikret. Det ble også funnet to ekstra magasiner til pistolen, opplyser Grandahl.

– På spørsmål om hva han skulle med pistolen, forklarte mannen at han hadde kjøpt den på gata i Gøteborg for å beskytte seg selv.

– Både han og våpenet ble overlevert til politiet, som etterforsker saken videre, legger seksjonssjefen til.

Han er glad for at situasjonen til slutt løste seg på ganske udramatisk vis.

– Jeg må berømme tjenestepersonene våre, som behandlet denne saken på en veldig bra måte. Dette gikk ganske rolig for seg, men da mannen var på vei ned i jakka etter å ha sagt at han hadde et skytevåpen på seg, kan man ikke ta noen sjanser, avslutter Grandahl.

