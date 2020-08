Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

– Vedtaket om å ta fra oss den betalte pausen for å spise mat var lite gjennomtenkt. Det ville ha gjort arbeidsdagen vår mindre fleksibel og effektiv og hatt en negativ innvirkning på trivsel og sykefravær, sier Freddy Karlsen, transportleder for renovasjon og vei i Hvaler kommune, til FriFagbevegelse.

Frustrasjon og irritasjon

Den betalte spisepausen for de kommuneansatte på Hvaler i gamle Østfold fylke var en ordning som skulle inndras. Konflikten er flere ganger blitt omtalt i Fredriksstad Blad.

Vedtaket om å fjerne ordningen skjedde i 2017. Et flertall bestående av Høyre, Frp og MDG ba rådmannen om å ta bort den betalte spisepausen for flest mulig av kommunens 450 ansatte.

En av årsakene var, ifølge tidligere Frp-ordfører Eivind N. Borge, at ordningen kostet kommunen 15 millioner kroner i året. Protestene, ikke minst blant de ansatte, var mange og høylytte.

– Å ta fra oss et gode vi har opparbeidet oss gjennom en årrekke, ville bare ha vært dårlig gjort. De to gangene dette har vært et tema i de 11 årene jeg har jobbet i kommunen, har det bare skapt frustrasjon og irritasjon blant de ansatte. Vi har pratet sammen om hva det ville ha betydd for oss framfor å jobbe mer effektivt, sier Freddy Karlsen, tillitsvalgt og organisert i Fagforbundet.

Fra øy til øy for å spise

Dagens ordfører, Mona Vauger (Ap), har ledet en rødgrønn flertallskonstellasjon bestående av Ap, SV, Sp og MDG etter valgseieren i fjor høst. Vedtaket om å avskaffe ordningen er dermed reversert.

Uten en betalt spisepause ville de ansatte i Hvaler kommune hatt krav på spiserom og rett til å forlate arbeidsplassen i pausen. For Freddy og mange av kollegene hans ville det ha vært uheldig.

– I en øykommune som Hvaler er det lite hensiktsmessig. Hvis jeg jobber på Vesterøy, og spiserommet som er godkjent for matpauser ligger på Kirkøy, betyr det at jeg må kjøre gjennom Hvalertunnelen og tilbake for å spise lunsj. Det er verken fornuftig eller fleksibelt, sier Freddy.

Fagbevegelsen på banen

I kulissene har også fagbevegelsen tatt til motmæle. Verken Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund (NSF), Akademikerne eller Utdanningsforbundet godtok at de ansatte skulle miste godet med betalt spisepause. De kjempet derfor for å videreføre ordningen. Det lyktes de også med.

– Det er noe med at kommunen vår består av en rekke øyer. Noen av de ansatte har en lengre reisevei og anser den betalte spisepausen som et gode. Da er det fint å kunne hente litt tidligere i barnehagen framfor å måtte jobbe utover ettermiddagen, sier Wenche Wroldsen, mangeårig hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Hvaler kommune, til FriFagbevegelse.

Hovedtillitsvalgt Wenche Wroldsen i Hvaler kommune har vært en sterk motstander av at den betalte spisepausen skulle inndras. Foto: Kari-Sofie Jenssen, Fagforbundet

Vil sikre arbeidsplasser

For hjemmesykepleien, de barnehageansatte og bibliotekarene er det også en fordel og mer praktisk at ordningen med betalt spisepause videreføres, påpeker hun.

– Vi ønsker å sikre arbeidsplasser og være en konkurransedyktig kommune. Å kunne tilby betalt spisepause inngår i den strategien. Det er også viktig når vi lyser ut nye stillinger, sier Wroldsen.

Gevinstene som den borgerlige siden argumenterte for ved å ta bort den betalte spisepausen, har hun liten tro på. Hun tror derimot at de kommunale tjenestene hadde blitt dårligere.

19.000 arbeidstimer

Frps Eivind N. Borge var ordfører i Hvaler kommune fra 2007 til 2019. Det var også han som på vegne av sitt eget parti lanserte forslaget om å avskaffe ordningen med betalt spisepause for de ansatte.

– Personalsjefen og administrasjonen gjorde en grundig jobb og fant ut at en ubetalt spisepause ville frigjøre 19.000 arbeidstimer. Det er like mye som en byggmester ville ha brukt på å bygge ti eneboliger, sier den tidligere Hvaler-ordføreren til FriFagbevegelse.

Ifølge Borge handlet ikke det kontroversielle vedtaket bare om å spare penger, men om å fordele tjenestene til innbyggerne i kommunen på en annen måte.

– Hvaler har en anstrengt kommuneøkonomi, og det er synd at det politiske flertallet ikke ser mulighetene som ligger der og hvor mye kostnaden utgjør, mener han.

Ikke bare kroner og øre

En avskaffelse av betalt spisepause hadde også forlenget arbeidsdagen for de kommuneansatte med en halv time. Mange har fleksitid og kan velge mellom å komme tidligere eller være lengre på jobb på ettermiddagen.

For Freddy, som bor i nabobyen Sarpsborg, ville det ha blitt lange dager.

– Dette handler ikke bare om kroner og øre og at det kanskje ser fint ut på papiret. Dette ville ha gjort et innhogg i arbeidshverdagen vår. Jeg sitter verken på et kontor eller har et spiserom tilgjengelig ved siden av. Vi spiser der vi til enhver tid oppholder oss, og det er den beste løsningen, sier Karlsen.