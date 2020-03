Vedlikeholdsarbeid fører til stengte veier

I en pressemelding fra Fredrikstad kommune opplyses det at både Svaneveien, deler av Solengveien og Hans Nielsen Hauges vei skal få et ansiktsløft de kommende månedene. Det skal skiftes ut masser, sluk og kummer, samt asfalteres.

Dette betyr at de tre veistrekningene stenges for gjennomkjøring på ulike tidspunkter over en periode på to og en halv måned.

Omkjøring for buss

Allerede mandag 30. mars starter arbeidene i Svaneveien, og disse er anslått å vare til og med fredag 24. april. Da står Solengveien for tur, og denne blir etter planen stengt for gjennomkjøring fra 27. april til og med 8. mai.

Til sist skal det jobbes i Hans Nielsen Hauges vei fra 11. mai til og med 12. juni.

– Berørte kan kjøre til sine eiendommer, bortsett fra at enkelte avkjørsler blir stengt for en liten periode etter hvert som arbeidet går framover. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte, heter det i et informasjonsskriv.

Kommunen opplyser samtidig at det blir omkjøring for busslinje 8 i hele denne anleggsperioden. Dette betyr at stoppestedene Solengveien, Svaneveien 27, Svaneveien 47 og Blekkspruten ikke blir betjent mellom 30. mars og 12. juni.

Delvis stengt

Også i Ulvedalen på Kråkerøy skal det gjennomføres rehabiliteringsarbeid fra og med mandag 30. mars. Her blir kjørefeltet og fortauet nærmest Solliheimen sykehjem stengt fra Kråkerøyveien til husnummer 24/31 ut april.

Bussen som trafikerer denne strekningen vil kjøre som normalt i hele anleggsperioden, opplyser kommunen.

I Ulvedalen på Kråkerøy blir ett kjørefelt stengt mellom 30. mars og 30. april. Foto: Fredrikstad kommune