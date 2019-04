- Varslerne avspist med smuler

Av Arne Børresen

Rødt-talsmannen i Fredrikstad uttaler seg kritisk etter at det sist uke ble klart at en av de tre sentrale varslerne, som var omfattet av de to granskingsrapportene som ble lagt fram i fjor, nå har fått 250.000 kroner i oppreisning.

- Lite raust

- I forhold til hva rådmannen fikk, det vil si nesten 3,3 millioner kroner, er 250.000 kroner til den ene av de tre varslerne smuler i sammenligning. Dette var lite raust av kommunen. Overfor innbyggerne ville kommunen stått seg på å vise mer romslighet, sier Jackson og understreker:

- Vi har sagt og skrevet mange ganger at avtalen politikerne inngikk med rådmannen om å gi ham en sluttavtale verdt 3.284.000 var galskap. Hvordan kunne de fire politikerne gå med på noe slikt når de visste at han hadde gjort en dårlig jobb med å få ryddet opp i de omfattende arbeidsmiljøproblemene? Nå er resultatet blitt at han får en kjempekompensasjon mens de ansatte som

ble mobbet, trakassert og forfulgt må klare seg med småpenger i forhold. Det burde vært motsatt! sier Jackson til Demokrate, og bes om å kommentere følgende:

- LO, Fagforbundet og Høyres gruppeleder Truls Velgaard (som var med på å inngå rådmannsavtalen) mener rådmannens og varslernes sak ikke kan sammenlignes, mens Frps Bjørnar Laabak mener det motsatte?

- Det er klart sakene kan sammenlignes. Det var jo på grunn av nettopp varslersaken rådmann Finess valgte å gå. Rådmannens avtale og varslernes oppreisningssaker utledes av den nøyaktig samme problemstillingen: Hvordan ble varslerne håndtert gjennom alle disse årene? poengterer Jackson, som selv har vært aktiv i Rødts varslergruppe i lang tid.

- Passende sum

Såvel LO-leder Vidar Schei, som også er representant for Ap i bystyret, som Fagforbundets leder Lisbeth Kristiansen, mener oppreisingen på 250.000 kroner høres rimelig ut:

- Jeg fikk ingen negative vibber i verken den ene eller andre retningen da jeg fikk høre om summen på 250.000 kroner. Syntes det hørtes ut som en passende sum. Når også varsleren selv er fornøyd med beløpet så blir det vanskelig å kritisere størrelsen. Men - noe mindre enn 250.000 bør det heller ikke være, sier Schei til Demokraten.

- Har du noen synspunkter på at rådmannen kom ut av varslersaken med en avtale på godt over tre millioner mens den ene av de tre sentrale varslerne selv bare får 250.000 kroner?

- Jeg kan skjønne at folk reagerer. Men her må vi også huske på at rådmannen i utgangspunktet også hadde en lønn (over 1,3 millioner, journ. anm) som ligger langt over varslernes lønninger. Dessuten er det viktig for kommunen å ha en rådmann som har støtte av et mest mulig samlet bystyre. Et stort mindretall hadde jo ikke tillit til ham lenger. Da blir det også vanskelig å styre kommunen videre, argumenterer Schei.

- Kjenner ikke saken

Lisbeth Kristiansen, leder for Fagforbundet, som organiserer snaut 4.000 av kommunens 6.000 ansatte, sier hun ikke har forutsetninger for å uttale seg om størrelsen på oppreisningsbeløpet varsleren fikk:

- Jeg kjenner varslersaken kun fra avisene og kan ikke så mye om detaljene. 250.000 kroner er kanskje et greit beløp? spør Kristiansen seg før hun legger til:

- Men jeg har jo fått med meg at varsleren selv er fornøyd med 250.000 kroner og at det viktigste for henne nå er å få lagt saken bak seg. Da tenker jeg at det er oppnådd et resultat begge parter kan leve med.

- Hva tenker du om forskjellen mellom varslerens oppreisning og avtalen eksrådmann Finess fikk?

- Jeg mener disse sakene ikke er sammenlignbare. Rådmannen har fått en lønn i ett år basert på et avtaleverk som gjelder når man skal forlate en stilling. Varsleren har fått en oppreisning for ulempene vedkommende er påført. Dessuten har en rådmann en betydelig høyere lønn enn de aller fleste ansatte. Så utgangspunktet blir derfor også helt forskjellig, sier Kristiansen til Demokraten.