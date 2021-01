Av: Arne Børresen

Det mener en av de sentrale varslerne som fremdeles ikke har fått avsluttet sin sak etter at advokatselskapene PwC og Simonsen, Vogt og Wiig 4. mai 2018 felte en knusende dom over Fredrikstad kommunes håndtering av tre varslere fra Teknisk Drift.

– Blir ikke tatt på alvor

– Det er ikke pengene som er det sentrale for meg, men den lemfeldige, arrogante holdningen kommuneledelsen har til de som varsler. De bryr seg egentlig ikke om ansatte som sier fra. Sender du inn skriftlige spørsmål, får du sjelden eller aldri svar. En skulle nesten tro at brevene bare forsvinner ut i intet. Og det var jo akkurat dette advokaten og jeg fikk bevist i fjor sommer da brevet om erstatning og oppreising var sporløst borte, sier den kvinnelige varsleren til Demokraten.

Hun sikter til at kommunens arkiv 26. august 2020 bekreftet at dokumentet de hadde sendt inn 13. juli var registrert i postjournalen, men at byarkivaren, ordføreren, rådmannen og setterådmannen likevel kunne beklage at brevet var borte. Inntil kommunikasjonssjefen tre timer senere kunne melde «vi har funnet det!».

– Jeg mener denne helt ansvarsløse måten å jobbe på er symptomatisk for varslerhåndteringen og således krever en offentlig belysning slik at innbyggerne kan se hva kommunen holder på med, sier varsleren, som nå jobber i en annen Østfold-kommune.

– Uproblematisk å bære fram i en domstol

Etter at det mye omtalte erstatningsbrevet kom til rette, har setterådmannen (eller sette-kommunedirektøren som det nå heter) Nils Holm i Oslo svart på henvendelsen fra varslerens advokat Arild Karlsen.

I brevet går Holm langt i å innrømme at varsleren vil bli innrømmet både erstatning og oppreising på bakgrunn av de to advokatrapportene fra 2018. Han ber imidlertid motparten komme med en konkretisering av beløpene på henholdsvis 1.2 millioner kroner (erstatning) og 500.000 (oppreising). Dette har Holm nå fått svar på fra varsleren og hennes advokat for få dager siden, hvor sistnevnte går inn på alt fra lønnstap som følge av påtvunget jobbskifte til dårligere betalt stilling til bompengeutgifter knyttet til den nye reiseveien.



Arild Karlsen er varslerens advokat. – Det bør være hevet over tvil at varsleren (...) har vært utsatt for handlinger som har truet hennes mentale og fysiske helse, skriver han i et brev til settekommune-direktøren. Foto: Erik Wiggo Larsen / arkiv

Advokat Arild Karlsen skriver også følgende i brevet til settekommune-direktøren:

«En fullstendig belysning av enkelthetene vil kreve muntlig, rettslig behandling med vitneavhør av personene som på ulikt vis har vært involvert i saken både hva gjelder momsjukset, varselet og krenkelsene hun ble utsatt for. Det bør være hevet over tvil at varsleren fra hun tok opp problemene med praktiseringen av anleggsbidragsmodellen i begynnelsen av 2012 har vært utsatt for handlinger som har truet hennes mentale og fysiske helse. Dette vil det være uproblematisk å bære fram i en domstol.»

Han anfører også dette i brevet til Holm som er kommunens representant for varslersakene fram til 2018:

«Ledere forventer ikke bare at de øvrige arbeidstakerne skal forholde seg passive, de forventer også støtte og aktivitet fra de øvrige arbeidstakerne. Utfrysingsprosessen varsleren og hennes varslerkollega fikk oppleve var således i samsvar med den normale dynamikken i lederstyrte mobbeprosesser. Dette førte til stigmatisering og tap av venner og det sosiale fellesskapet arbeidsplassen representerte. Handlinger som kvalifiserte til en bot på 750.000 kroner bør alene fortelle sitt», skriver advokat Karlsen.

– Ikke verd en dritt

Rita Holberg (H) ledet det såkalte ad hoc-utvalget som skulle ha den politiske styringen av varslersakene etter at bystyret beordret full gransking med hjelp fra de to advokatselskapene i Oslo.

Da den 26.000 sider tykke rapporten ble lagt fram 4. mai 2018, sa hun dette til Demokraten: – Gutteklubben Grei tok aldri tak. De ga blaffen. Granskingsrapporten viser at de velutdannede varslerkvinnene ikke var verdt en dritt.

– Nå nærmer det seg oppgjørets time. Den ene varsleren krever 1.7 millioner pluss dekning av saksomkostningene; er «de vært en dritt»?

– Det er godt mulig dette er en riktig sum. Men jeg har selv ikke sett korrespondansen og kjenner heller ikke til detaljene. Derfor blir det vanskelig å si noe om hva som er et passende beløp. Vi som satt i dette utvalget har dessuten avsluttet vårt oppdrag. Vår jobb var å få disse rapportene fram til politisk behandling. Dette var vi ferdige med i 2018. Så min store forundring går på hvorfor dette tar så lang tid, sier Holberg nå.



– Kvinnene er ikke verdt en dritt, uttalte varslingsutvalgets leder Rita Holberg (H) i sympati med varslerne da den knusende rapporten om Fredrikstad kommunes varslingssaker ble lagt fram 4. mai 2018. Drøyt to år etter ønsker ikke Holberg å ha noen mening om hva som er en passende erstatning. Foto: Ida Drønen / arkiv

– Brev som bare fordufter... Hva synes du om det?

– Helt uholdbart selvsagt. Hvordan er det i det hele tatt mulig at noe slikt kan skje? spør den tidligere varaordføreren seg.

– Varsleren som nå skal få behandlet sitt krav mener hele Fredrikstad-samfunnet burde få et innblikk i varslermaterien gjennom en åpen rettssak. Hva er din kommentar til det?

– Det har jeg her og nå ingen bestemt oppfatning om vil være fornuftig eller ikke fornuftig, sier Holberg.

Advarer mot varsling

Varsleren som nå ber kommunen om erstatning og oppreising anbefaler enhver ansatt i Fredrikstad kommune om ikke å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

I formannskapet 17. desember 2020 presenterte kommunens styrings- og eierskapssjef Martine Bjar Manskow status for den nye varslerordningen som trådte i kraft i 2019.

Den fastslår at kommunen kun har fått inn ett varsel som knytter seg til arbeidsmiljøloven fra de mer enn 6000 ansatte på halvannet år.

Etter møtet som ble gjennomført på nettet, sier varsleren fra momsjukssaken dette til Demokraten:

– Dette er temmelig provoserende. Lysarkene som ble presentert viser kun en gjennomgang av lovverket og praksis, og sier lite om status. Er dette en bevisst handling? spør varsleren og fortsetter:

– Den muntlige gjennomgangen som viste hvor mange saker kommunen betraktet som reelle varslinger er vel det som var av interesse. Lysarkene levner ingen dokumentasjon som viser hvor «på trynet» varslingsordningen i Fredrikstad. Det virker som om det ikke skal dokumenteres for ettertiden. Gjennom den muntlige gjennomgangen fikk vi høre at halvparten av varslingene var eksterne, og at det kun var en varsling som ble betraktet som reell eller som en varsling. Hva var de andre varslingene? Meldinger? spør kvinnen seg og legger til:

– Jeg mener det sier litt om situasjonen i Fredrikstad kommune. At man kun sitter igjen med ett varsel som betraktes som reelt viser fryktkulturen eller handlingslammelsen blant de ansatte. Ingen gidder å ta seg bryet eller tør å varsle. Gjennomgangen viser ikke hvorfor de andre varslingene ikke ble ansett som varslinger eller om de ble fulgt opp gjennom avvikssystemet eller hvor de havnet i systemet. Skal vi virkelig ha tillit til denne gjennomgangen? I tillegg er det også svært spesielt at det er kommunaldirektørens høyre hånd og lojale medarbeidere som får lov til å sitte med denne kunnskapen og som får fremlegger statusrapporten. La oss for all del ikke glemme at kommunedirektøren satt i ledergruppen til den tidligere rådmann som utsatte oss for det vi har vært gjennom. Som medlem i ledergruppen løftet ikke Nina (Tangnæs Grønvold, kommunedirektøren) en finger for varslerne. Ei heller har hun sørget for at varslerne har fått den oppreisning vi fortjener i stillingen som dagens direktør. Det er ikke mange måneder siden rådmannens lojale arkivmedarbeider mistet brev fra en av varslerne hvor det ble fremmet erstatningskrav. Det ble visstnok funnet, men vi har fortsatt ikke hørt et pip fra disse som nå får lov til å legge frem status for varslersaker i Fredrikstad. Kommunaldirektøren må mene at dette er en grei behandling av varslere. På Laabaks spørsmål om status for varslinger så blåses spørsmålet av med at det ligger ett brev fra en av varslerne i den store saken. Martine og Nina glemte å orientere om at dette er et brev som har ligget hos kommunen i flere måneder, hevder varsleren.

– Hva tenker du om varslinger i framtida?

– Til alle som har tenkt til å varsle, om dere er ansatt eller som er avhengig av tjenester fra kommunen; hold dere langt unna varslingsordningen. Dere vet ikke hva dere utsetter dere for ved å varsle i et så kav råttent system. Dette koster både psykisk, fysisk og økonomisk å varsle, så ligg unna. Her er det en lojal elite som sørger for at alt er som før. Skal man gjøre noe med varslingsordningen, må opposisjonen på banen. Laabak og Velgaard må kjenne sin besøkelsestid helt ut. Heldigvis ser vi at de beveger seg noe. Henning Aall og medlemmer fra Rødt er de som har støttet varslerne, nå er det på tide at flere går sammen hvis det skal være trygt å motta tjenester eller være ansatt i Fredrikstad kommune, understreker varsleren.

Har ikke tid til å svare

Demokraten har to ganger siden 29. desember bedt kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold svare på påstandene fra varsleren. Først ble det vist til romjulsferie i toppledelsen, deretter måtte koronaberedskapen prioriteres.

– Som kjent, ble det en ny omdreining i koronaberedskapshåndteringen nasjonalt, som har beslaglagt det meste av tiden vår ved inngangen til det nye året. Vi skal forsøke å besvare dine spørsmål i løpet av torsdag 7. januar (i dag fullt program, inkl. formannskapet) skriver kommunedirektøren til Demokraten onsdag 6. januar.

Hun har fortsatt ikke svart på våre spørsmål.



Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold er gitt anledning til å svare på påstandene fra varsleren. Foto: Ida Drønen / arkiv