– Vanskelig å overtale elevene til å kjøre opp med manuelt gir

Over 90 prosent av alle biler solgt i Norge i 2018 var med automatgir. Flere og flere bilmodeller kommer kun med automatgir og dermed velger flere unge å ta lappen med automatgir.

- De forteller oss at bilen de har øvelseskjørt med hjemme er med automatgir. Da er det vanskelig å overtale dem til å velge noe annet, sier Yngve Antonsen, daglig leder ved Team Antonsen Trafikkskole.

Stod mye stille

Trafikkskolen, som holder til i Fredrikstad sentrum, har ni skolebiler i dag - tre av dem er med automat. Skolen gikk til anskaffelse av sin første automatbil for fire år siden.

- Da stod den mye stille, så vi kjørte i gang noen kampanjer med rabatterte priser for å få den i gang. Men det var bare noen få som ønsket å kjøre med den. Nå er situasjonen en helt annen, forteller han.

Tre av ti

Alle kjøreskolene i Fredrikstad Demokraten har vært i kontakt med forteller at antall elever som ønsker å kjøre bil med automatgir har økt og holder seg stabilt. Mørk Trafkkskole, som i tillegg sin avdeling i Fredrikstad har tre andre skoler i andre Østfoldbyer. Per nå har de kun én bil med automatgir. Knut Ole Mørk er daglig leder ved trafikkskolen. Han skriver i en epost at biler med manuelt gir vil forsvinne om kort tid.

- Det er bare trafikkskoler som kjøper manuelt girede biler og det er helt unormalt. Når en tenker etter så er giret i en bil helt unødvendig. Man har ingen glede av giret, så lenge bilen ordner giringen selv. Det er tungvint og klønete, skriver han.

Skal bli enklere

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er landets største bransjeforbund for trafikkskoler. De har avdelinger i alle landets fylker. Fagkonsulent i ATL, Pål Andersen, sier de jobber med flere måter som skal gjøre det enklere for at man ta lappen både med manuelt og automatgir.

- Vi har passert 90 prosent solgte biler med automatgir i landet. Derfor er det en fordel om man tar sertifikat med automatgir. Vi ønsker at det skal være flere veier for å ta lappen med manuelt gir etter at man har kjørt opp med automat. Den ene løsningen skal være at man øver så mye som mulig hjemme med en bil med manuelt gir for deretter å kjøre opp ved en trafikkstasjon. Det andre alternativet er at man tar kurs hos en kjøreskole og når kjørelæreren mener man er god nok, kan man få godkjent lappen med manuelt gir uten en oppkjøring, sier han.

Antonsen understreker at dette er noe de ser på, men at EU-direktiver setter en stopper for dette foreløpig.

Yrke påvirker girvalg

Daglig leder ved Team Antonsen Trafikkskole sier han i starten gjorde sitt for å overtale elevene til å velge manuelt gir.

- Jeg var nok litt tøff i starten og jagde nok vekk noen, sier han og ler. For hvis ikke elven visste sitt eget beste, så visste jeg det. Men jeg har blitt litt mildere etter hvert og spør dem heller hvilket yrke de skal velge. Skal de ha en jobb hvor de må kjøre "kassebil" er sannsynligheten for at den har manuelt gir ganske stor. Samme gjelder vel også hvis man skal leie bil i utlandet, forteller Antonsen.

Skal flytte

June Maria Akselsen Engum er elev ved Team Antonsen trafikkskole. Hun startet opplæringen med manuelt gir, men på grunn av tidspress gikk hun over til å kjøre bil med automat.

- Jeg skal flytte til Argentina i august for å studere. Derfor hadde jeg ikke tid til å lære meg å gire. Det satt veldig naturlig for meg å kjøre med automat og derfor vill jeg nok brukt mye lenger tid på å kjøre opp med manuelt gir, sier hun.

Bytter på

Trafikkskolen har totalt ni skolebiler. Per i dag er tre av dem med automatgir. De har to VW Golf (en med bensin og en med diesel), samt en Kia Niro. Ynve Antonsen forteller at hos dem skal elevene lære seg å kjøre flere biler.

- Vi har valgt å ha litt ulike typer biler. Man skal ikke bare ha førerkort med én type bil. Derfor lar vi elevene bytte på å kjøre flere biler når de tar lappen. Det samme gjør vi med kjørelærerne, så man blir vant til å ha andre personer i bilen. For plutselig sitter sensor der som du ikke kjenner, og det kan være nervepirrende, forteller han.