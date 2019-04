Ulf Leirstein melder seg ut av Frp

– Jeg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av Frp. Det har vært en tøff og lang prosess å komme til denne beslutningen, opplyser Leirstein.

LES OGSÅ: Siv Jensen vil ikke si nei til renominasjon av Ulf Leirstein

– En heksejakt

Han har gitt sin begrunnelse i en oppdatering på Facebook. Der skriver han at de siste året har vært vanskelig.

– Preget av stadige medieoppslag, som er knyttet til en periode i mitt liv mange år tilbake, som jeg gjerne skulle sett ugjort. Dette har jeg beklaget mer enn én gang, skriver han.

Han omtaler mediedekningen som en heksejakt.

– Heksejakten jeg og mine nærmeste har blitt utsatt for oppleves ikke å stå i forhold til hva jeg har gjort og hva jeg beskyldes for. Uthengingen i media og negativt fokus også på andre saker utenfor min kontroll har vært en påkjenning jeg ikke tror media er klar over betydningen av for en familie, skriver han videre.

Mener Frp har blitt svekket

Utmeldingen handler også om politikk, forklarer Leirstein.

– Frp har fått til mye bra i regjering, men nå opplever jeg alt for mange kompromisser som svekker partiet for mye. Jeg mener Frp trenger en tydeligere Frp-profil, for at partiet skal stå seg som parti over tid, skriver han, og legger til at han håper partiet vender tilbake til «det ekte Frp».

Sexskandale

I januar i fjor ble det kjent at Leirstein i 2010 hadde sendt eposter med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i ungdomsorganisasjonen FpU. I tillegg meldte NRK om tekstmeldinger han skal ha sendt til en kvinne der han foreslo at de to skulle ha trekantsex med en da 15 år gammel gutt.

Leirstein erkjente kort tid etter at han hadde gått over streken og trakk seg fra alle verv i partiet.

Han er i dag en av to Frp-representanter på Stortinget som er innvalgt fra Østfold. Den andre er Erlend Wiborg, også han fra Moss.

LES OGSÅ: Leirstein ledet Vikens årsmøte – flere reagerte sterkt