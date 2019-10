Leder for Klimapartnere Østfold, Stine T. Nygaard, er godt fornøyd med å få inn tungvekterne Denofa og Frevar som de to siste tilskuddene i det regionale nettverket for samarbeid om klimatiltak. Her sammen med fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker fra Denofa (t.v.) og Frevar-direktør Fredrik Hellström.