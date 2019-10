Tuneskipet reddes av regjeringen

Verdensarven på Bygdøy sikres for ettertiden. Det nye vikingtidsmuseet vil gi en unik opplevelse av verdens fremste vikingtidssamling.

Regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2020 lagt inn en startbevilgning på 35 millioner kroner til nytt vikingskipsmuseum. Dermed sikres Norges mest ikoniske kulturarv også for kommende generasjoner.

- Vi er svært glade for at Regjeringen tar dette ansvaret. Det har lenge vært klart at noe må gjøres for å sikre samlingen på en forsvarlig måte, og startbevilgningen er en garanti for bygging av nytt museum. Når Stortinget vedtar dette, vedtar de også realiseringen av hele prosjektet, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Oppstartmidlene i statsbudsjettet skal brukes til detaljprosjektering og forberedelser for byggestart i 2021. Etter planen vil nytt museum stå klart i 2025.

En verdensarv

Vikingskipene er en nasjonal kulturskatt og en del av verdensarven. Internasjonalt er det en enorm interesse for vikingtiden, og Vikingskipshuset er Norges best besøkte museum. De siste 12 månedene har nesten 700.000 besøkende fra hele verden kommet til Vikingskipshuset og Historisk museum for å oppleve kulturarven fra vikingtiden.

- Den enorme oppmerksomheten understreker hvor viktig det er å få på plass en nytt bygg med fasiliteter tilpasset så stor publikumspågang. Det nye museet vil både ivareta sikring av gjenstandene og gi publikum et unikt møte med vikingtiden, sier Håkon Glørstad.

Vikingskipshuset på Bygdøy er en del av Universitetet i Oslo. Det nye vikingtidsmuseet vil bli en publikumsmagnet i kraft av sine unike gjenstander, gode opplevelser og vår faglige styrke som forskningsmuseum.

Det nye museet blir ca. 13 000 m2, hvorav ca. 5 000 m2 blir utstillingsareal. Det blir et levende museum med utstillinger som kontinuerlig oppdateres og formidler vikingtiden på en måte som stimulerer til nysgjerrighet og utforskning. I tillegg blir det butikk, restaurant, arrangementsfasiliteter og en museumspark som en integrert del av museumsopplevelsen.

