Trump har også benådet tidligere kongressrepresentanten Robin Hayes, som ble dømt til ett års betinget fengsel for å ha avgitt falsk forklaring i en korrupsjonssak.

Samtidig har rapperen Kodak Black fått nedsatt straffen sin. Artisten er dømt for brudd på våpenlovgivningen og for å avgi falsk forklaring i en føderal sak.

Bannon siktet for underslag

Bannon er siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Til sammen ble flere hundre tusen givere svindlet for over 220 millioner kroner, mener statsadvokaten.

Trump skal etter flere runder med seg selv ha kommet fram til at han vil benåde Bannon.

CNN siterte tidligere kilder på at Trump i siste liten hadde bestemt seg for å la Bannon være blant personene han ville benåde før han går av onsdag.

New York Times får onsdag morgen norsk tid bekreftet av kilder i Det hvite hus at Trump har bestemt seg for å benåde ham, og kort tid senere ble lista offentliggjort.

Tidligere benådninger

Trump har allerede benådet en rekke mangeårige medarbeidere og støttespillere. Blant dem er hans tidligere valgkampformann Paul Manafort, hans mangeårige venn og rådgiver Roger Stone og hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Rapperen Lil Wayne er også blant de benådede. Hans egentlige navn er Dwayne Michael Carter Jr., og han har blant annet erklært seg skyldig for ulovlig våpenbesittelse. Rapperen risikerte en rekke år i fengsel, men slipper nå straff, skriver CNN.

Like før jul benådet 74-åringen blant annet fire dømte krigsforbrytere.

Trump reiser onsdag til Florida og vil ikke være til stede på Joe Bidens edsavleggelse, noe som er i strid med tradisjonen ved maktskifter i USA.

