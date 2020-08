– Truet busspassasjerer med hammer i hånden

Opptrinnet på bussen fant sted i utkanten av Fredrikstad sentrum en tidlig torsdagskveld i juni i år.

Der skal mannen i 50-årene, ifølge tiltalebeslutningen fra Øst politidistrikt, «i ord eller handling ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

– Skulle «kaste dem på sjøen»

Mannen er anklaget for å ha holdt han en hammer i hånden mens han truet kvinnelige medpassasjerer på bussen med at han skulle «kaste dem på sjøen».

Når saken skal opp for Fredrikstad tingrett 17. november, må den tiltalte også svare for mer alvorlige forhold. Han er tiltalt for voldsutøvelse mot to forskjellige menn i Fredrikstad i april og mai i år.

Slått i gågata

Den ene av mennene skal han ha slått i hakepartiet og i brystet med knyttet hånd. Hendelsen skal ha funnet sted i gågata midt på lyse dagen. Den andre mannen skal ha blitt slått i kjeven slik at han mistet balansen, falt i bakken og slo hodet i asfalten. Ambulanse ble tilkalt, og fornærmede fikk medisinsk hjelp på stedet. Dette skjedde en søndagskveld.

For øvrig er tiltalte anklaget for oppbevaring av narkotika, nærmere bestemt 4,2 gram amfetamin, som han skal ha hatt i bukselomma da han ble påtruffet av politiet. Han er også tiltalt for tyveri av varer for 120 kroner fra en dagligvarebutikk.

