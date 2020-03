Trapper opp produksjonen av merkevarer

En liten runde i de lokale matbutikkene fredag, viste helt tydelig hva folk hamstrer: Brød, mel, toalettpapir og hermetikk. Blant varene som det var lite igjen av, er Stabburets leverpostei og Makrell i tomat.

Fabrikken i Fredrikstad jobber nå på spreng med å dekke etterspørselen etter de ikoniske hermetikkpåleggene.

Sistemann til mølla får torskerogn! (Eller X-tra brun lapskaus med bulk). Foto: Gry Catinka Wold

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Øker produksjonen

Når folk hamstrer leverpostei og makrell, er det bare én ting å gjøre - fra et forretningsperspektiv. Øke produksjonen, så lenge det er trygt så klart.

Det er akkurat det Orkla, som eier Stabburet, gjør nå.

– Matvarer med lang holdbarhet, håndsåpe og rengjøringsprodukter er noe av det som etterspørres mest av forbrukerne nå om dagen. Vi trapper derfor opp produksjonen, for å bidra til at butikkhyllene kan fylles opp igjen med de produktene folk trenger, bekrefter kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim.

Les også: Tips mot brakkesjuke for deg som er hjemme med barn

Kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim. Foto: Orkla Foods

Kritikk mot hamstring

– Et samfunn har et visst antall idiotier som gir blaffen og som tar med seg alt, så det ikke blir noe igjen til andre. Slik forklarer sosiolog Trond Blindheim enkeltes hamstring av tørrvaer og bleier.

Han mener at butikkene burde ha vært føre várr, og satt begrensninger på antall varer av hvert slag, for på den måten sørge for at alle får.

Hos Orkla gjør de imidlertid sitt for å holde tritt med kundenes behov - enten det er innbilt eller reelt.

– Å hindre smittespredning har topp prioritet, og vi har iverksatt strenge rutiner på fabrikkene våre. Dette for at vi skal kunne opprettholde en høy produksjonskapasitet og selvsagt av hensyn til våre ansatte. Derfor skal det inntil videre ikke avlegges noen besøk på fabrikkene, med mindre det er forretningskritisk, sier Ekheim.

Les også: Slik snakker du med barn som er bekymret