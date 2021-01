Av Jonas Berge

Det viser Ipsos' årlige tiltro-undersøkelse som ble utført i midten av november, skriver Rett24 og Domstolsadministrasjonen.

Andelen som har ganske stor eller svært stor tiltro til regjeringen, økte fra 65 til 85 prosent. Det er det høyeste tallet på 15 år.

Stortinget økte fra 76 til 87 prosent og er med det på et historisk høyt nivå i likhet med Forsvaret og flere departementer og institusjoner.

Koronapreget år

En mulig forklaring til det store hoppet til regjeringen og muligens også Stortinget er at 2019-undersøkelsen ble utført få uker etter at Nav-skandalen ble kjent.

Samtidig har koronapandemien utvilsomt preget året som har vært.

– Covid-19-pandemien gjør 2020 til et annerledes år når det gjelder forholdet mellom befolkningen og myndighetene. For eksempel ligger Finansdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet blant de ti etatene med størst positiv omdømmeutvikling, sier Jan Behrens i Ipsos i en pressemelding.

– Dette kan være et tegn på at befolkningen i krisetider vil slutte opp om samfunnets institusjoner, fortsetter han.

Domstolene mer populære

For første gang hadde over 90 prosent ganske stor eller svært stor tillit til domstolen.

Prosentandelen var 92, noe som er en forbedring på 9 prosentpoeng fra i fjor og 3 fra det tidligere rekordåret 2017.

– Domstolene er helt avhengige av at befolkningen har stor tiltro til oss. Å bidra til et samfunn bygget på tillit er helt i kjernen av det vi gjør, så disse tallene er veldig god lesning for oss, sier Domstolsadministrasjonens direktør Sven Marius Urke.

Mer støtte blant utdannede

Også politiet høster mye tillit med sine 89 prosent. Året før var andelen 86 prosent.

I likhet med tidligere år er tillit til statsmaktene noe høyere i Oslo enn i Nord-Norge. Samtidig har folk med høy utdannelse større tiltro enn folk med lav utdannelse.

Det er relativt marginale forskjeller på alder og kjønn.

