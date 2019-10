Tolletaten selger beslaglagte varer

Startskuddet har gått for Tolletatens årlige nettauksjon. I skrivende stund kan du blant annet by på fire nye vinterdekk for 270 kroner på tollsted Svinesund.

Blant varene som ligger ute, er barnevogner, mobiltelefoner, vinduer og bildeler.

Auksjonen avsluttes søndag 13. oktober.

De beslaglagte varene selges til inntekt for staten.

HER finner du auksjonen.

LES OGSÅ: Da tollerne ba han åpne bakluka, ble han veldig nervøs

LES OGSÅ: Frykter at norske kulturskatter skal forsvinne ut av landet (Demokraten+)