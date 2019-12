En patrulje fra tollstasjonen på Svinesund måtte lørdag ettermiddag benytte blålys for å stoppe en norskregistrert bil ved Ingedalskrysset på E6.

– Bilen hadde kommet over grensa via den gamle Svinesundsbrua, og sjåføren – en mann bosatt i Norge, og med norsk førerkort – fortalte at han hadde vært i Sverige og handlet, opplyser kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

– Langt utenfor kvoten

En nærmere kikk på bilen avslørte imidlertid at bagasjerommet var fylt med 40.800 sigaretter, noe som utgjør en avgiftsunndragelse på nesten 140.000 kroner.

– Så det stemte for så vidt at han hadde vært på handletur, men det han hadde med seg tilbake var langt utenfor kvoten, legger Grandahl til.

I og med at mannen bor i Norge, slapp han å bli arrestert for smuglingsforsøket, men politiet følger opp saken med tanke på straffereaksjon.

Eide litt hver

Natt til søndag ble en bulgarskregistrert varebil stoppet på samme sted etter å ha kommet inn i landet på fylkesvei 118. I bilen satt fem personer inkludert sjåføren.

– Han forklarte at han var bosatt i Norge, men at de nå kom fra Bulgaria. Ved en manuell kontroll av bilen fant tollerne totalt 16.000 sigaretter som var forsøkt skjult i sidedøra og taket, samt 11,2 liter brennevin, forteller Grandahl.

– De opplyste videre at de eide litt av varene hver, og kan vente seg en reaksjon fra politiet i ettertid, fortsetter han.

Travle dager

Det har vært noen hektiske dager for tollerne på Svinesund i det siste, og disse beslagene kommer på toppen av allerede tidligere omtalte saker fra foregående helg og starten av denne uka. Også natt til tirsdag fikk tollerne sitt å stri med.

Først stoppet de en norskregistrert bil som kom kjørende på grønn sone ved tollstasjonen. Sjåføren var en slovakisk mann bosatt i Norge, som forklarte at han var på vei tilbake fra en tur til hjemlandet.

I bilen fant tollerne 246 liter øl, samt mindre mengder sprit og sigaretter, og det blir opprettet en politisak på forholdet.

Litt senere ble to nordmenn avslørt med 136,6 gram hasj og 2,8 gram marihuana i bilen.

Økt app-bruk

Kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted forteller at de merker at også den generelle trafikken over grensa har tatt seg opp når det drar seg mot jul.

– I helgene er det mange passeringer hele året, men vi opplever at det strekker seg videre utover uka i disse dager. Vi regner med at det vil være sånn til og med lille julaften, sier han.

Og selv om de jevnt og trutt også avslører «småsmuglere», bemerker kontorsjefen at folk flest er flinke til å holde seg innenfor loven.

– Det er stadig flere som har lastet ned kvote-appen vår, og mange som har blitt flinkere til å bruke den. Vi syns dette er gledelig, og i tråd med vårt motto om at «det skal være lett å gjøre rett», avslutter Grandahl.

