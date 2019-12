Norge kan være på vei mot sin fjerde VM-tittel. De tre første kom i 1999, 2011 og 2015.

Kort etter Angola-oppgjøret bar det rett i isbad for de fleste norske spillerne. Dette brukes for å optimalisere restitusjonsprosessen når laget spiller to kamper på et døgn.

Afrikanerne har et veldig interessant lag, men det er ikke godt nok til å true Norge i dette mesterskapet.

Det til tross for at de norske jentene spilte en svak 1.-omgang i angrep med mange bomskudd. Uttellingsprosenten endte på lave 54 den første halvtimen og barberte ledelsen ned til bare 13-12.

Legg så noen unødvendige tekniske feil på toppen, og landslagssjef Thorir Hergeirsson hadde litt å snakke om i pausen.

Men han kunne klage på keeperne Silje Solberg og Andrea Pedersen (inn og reddet to straffer).

Les også: Drømmeopplegg for Norge i håndball-VM

Tøft

Det startet trått i angrep også i andreomgangen, men tre norske mål ga 16-13 og en viss luke. Marta Tomac sto bak det ene med en lur avslutning.

Solberg fortsatte å holde VM-formen sylskarp og kastet i tillegg en nydelig pasning til Tomac før 19-14-scoringen.

På 21-16 til Norge så kampen kjørt ut. Det var den ikke. Det tok bare noen minutter før Angola kom opp på 20-21. Det skjedde etter en helt horribel norsk periode i angrep med bom på bom.

Stine Skogrand skjøt inn 22-20 før Solberg dro fram en klasseredning. Stine Bredal Oftedal ordnet så 23-20. Det ble snart til 26-21.

Angolas gigant, Albertina Kassoma (194 cm og 97 kilo), ga Norges forsvar litt å jobbe med. Stine Skogrand var en av jentene som fikk henne mye i fanget.

Bare tap

Nederlands store mareritt inneholder fem bokstaver og heter Norge. Gang på gang er nederlenderne spilt av banen de siste årene mot de norske jentene.

Siden 2010 har Norge som regel vært overlegen i mesterskap mot Nederland: Sju kamper og like mange tap for nederlenderne.

– Jeg får det spørsmålet av alle om når vi skal gjøre noe med det. Vi får se. Alt kan skje. Vi er på vei mot formen, men mot Norge blir det vanskeligere. Vi må ha noen taktiske møter og legge en plan, sier Nederlands keeper Tess Wester til NTB.

Når spiller Norge?: Håndball-VM for kvinner i Japan 2019, her er fullt program

Åpent

Det er ganske åpent i Norges gruppe. Den enkleste norske løsningen er å slå nederlenderne. Da går Norge videre og tar med seg fire poeng i det som er det optimale utgangspunktet før hovedrunden starter søndag.

Norge er sikret å få med to poeng, men det kan også bli tre om kampen mot Nederland ender uavgjort.

Nederlenderne har også sjansen til å avansere med full poengpott. Det krever seier fredag og at Serbia slår Slovenia samme dag.

Innbyrdes oppgjør avgjort ved poenglikhet.

Fakta om Norge – Nederland i kvinnehåndball

Mesterskapskamper i kvinnehåndball mellom Norge (nevnt først) og Nederland siden 2010:

* EM 2018: Norge – Nederland 29-16

* VM 2017: Norge – Nederland 32-23

* EM 2016: Norge – Nederland 30-29

* OL 2016: Norge – Nederland 36-26

* VM 2015: Norge – Nederland 31-23

* VM 2011: Norge – Nederland 34-22

* EM 2010: Norge – Nederland 35-13

Lagene møtes i gruppefinale (A) i håndball-VM fredag.