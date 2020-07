Det kommer fram i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion, der 4.500 nordmenn har svart.

Kun 18 prosent tror på normal aktivitet i år, mens hele 67 prosent ikke tror på dette.

1.000 nordmenn er spurt om hva de tror om utviklingen i antall konkurser i næringslivet det neste halve året, og 69 prosent venter en økning. 10 prosent tror på nedgang i antall konkurser, mens 16 prosent tror på et uendret antall.

Innbyggere på Østlandet, fulgt av Nord-Norge og Vestlandet, venter i størst grad økt antall konkurser. (NTB)

