Blant annet skal han ha truet en kvinne «ved å si hun hadde stjålet ting fra ham, at hun skulle ha ligget med torpedoene som var på besøk hos ham kvelden før, eller lignende», heter det i tiltalen. Dette skal ha resultert i at han rettet en luftpistol mot pannen hennes, og en rekke ganger gjentok at han skulle skyte henne.

Dagen i forveien skal mannen ha satt fyr på en papirhaug i sin egen leilighet, noe som førte til kraftig røykutvikling både inne og utenfor. Kort tid forut for dette igjen, skal han ha koblet ut den fastmonterte branndetektoren i leiligheten.

Nakenbilder og narkotikaoppbevaring

Nå må mannen i 40-årene møte i Fredrikstad tingrett i august, og svare for de til sammen sju punktene i politiets tiltale mot ham.

Han er nemlig også beskyldt for å ha tatt flere nakenbilder av en annen kvinne, over en periode på nesten ett år, uten hennes samtykke.

Ved siden av disse fire punktene, er mannen tiltalt for oppbevaring av nærmere 100 gram marihuana, en håndfull beroligende tabletter med narkotiske virkestoffer og mindre mengder hasj og amfetamin.

Øl- og parfymetyverier

I tillegg skal han ved to anledninger ha begått butikktyverier inne på Torvbyen kjøpesenter. I februar i fjor skal han ha stjålet to bokser øl, mens han i oktober samme år skal ha fått med seg to parfymeflasker uten å betale for dem.

Strafferammen for lovbruddene mannen er tiltalt for, varierer fra bot til to års ubetinget fengsel. Politiadvokaten har også lagt inn et forbehold om at det vil nedlegges påstand om erstatning eller oppreisning til de fornærmede i saken.