Tidligere NHL-målvakt klar for Stjernen

29-åringen ble draftet av Minnesota Wild i 2009 og fikk 13 kamper for klubben i perioden 2011–13. Deretter gikk turen til Buffalo Sabres, der det ble samme antall kamper fra 2013–15.

Siden den gang har han spilt for klubber i AHL, farmerligaen til NHL, samt HC 07 Detva i Slovakia. Nå er den canadiske målvakten klar for Stjernen.

– Jeg ser fram mot å komme til Fredrikstad og spille for Stjernen neste sesong. Jeg er en stor keeper som liker å krige og kjempe på isen, sier Matt Hackett til Stjernen.no.

Sportssjef Darren Treloar er henrykt over å få Hackett til klubben.

– Matt er en målvakt med en utrolig CV til tross for at han bare er 29 år gammel. Vi ser han som et veldig godt hjelpemiddel for våre yngre keepere, og er veldig glade for å ha fått en keeper som Matt til Stjernen.

Den Fredrikstad-baserte klubben starter neste sesong med tre poeng i minus som følge av at egenkapitalen ble forverret i løpet av 2018.