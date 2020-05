Mannen var på besøk i en bolig i Fredrikstad en augustkveld i fjor, da uniformert politi kom på døra mens det lå amfetamin og hasj på stuebordet.

43-åringen, som overfor Fredrikstad tingrett forklarte at han var dratt på besøk fordi kameraten trengte trøst og var urolig, nektet straffskyld for oppbevaring av narkotika. Retten fastslo derimot at motivet for besøket var narkotikahandel, som aldri fant sted fordi lovens lange arm avbrøt seansen, og fant belegg for å dømme mannen for oppbevaring.

Politiet på døra

Mens de to mennene satt sammen i stua, fortalte han som bodde der at han hadde i underkant av 20 gram amfetamin i kjelleren. 43-åringen gikk og hentet partiet samt noe hasj og la det på stuebordet, forklarte han selv for retten. Han bestemte seg for å kjøpe fem gram amfetamin, som han veide og la i en egen pose. Han skulle bruke stoffet selv, forklarte han for retten.

Da uniformerte politifolk like etterpå dukket opp utenfor inngangsdøra, og beboeren gikk for å åpne, gikk 43-åringen i gang med å gjemme narkotikaen. Med stoffet under sofaputen han selv satt på, begynte en av politibetjentene å lete. De var kommet for å ransake huset. Beboeren ble pågrepet straks han åpnet døra.

Raskt avslørt

Politibetjenten gikk rett til funnstedet fordi gjesten hadde en atferd i sofaen som han fant mistenkelig. Under sofaputa fant den uniformerte fire små poser av interesse samt en klump med hasj. Dermed ble også gjesten pågrepet.

43-åringen skal ifølge dommen ha forklart både under pågripelsen og på vei til arresten at stoffet var hans. I avhør dagen etterpå trakk han tilståelsen, og mannen han besøkte har forklart at stoffet var hans.

Ingen tvil

Retten legger til grunn at tiltalte kom til adressen for å handle narkotika, og har funnet det bevist utover enhver tvil at tiltalte medvirket til oppbevaring av narkotikaen som ble funnet i boligen. Foruten tilståelsene han senere trakk, var 43-åringen den som hentet stoffet fra kjelleren, delte det og senere gjemte det i sofaen i et forsøk på å skjule det for politiet.

Mannen er ifølge dommen tidligere straffet flere ganger, soner for tiden en ettårig fengselsstraff og ble i denne saken dømt til ytterligere 50 dager i fengsel.

