Ved midnatt fredag 18. september stanset tollerne ved Svinesund en norskregistrert bil som kom kjørende inn på tollstasjonen på grønn sone. Mannen som kjørte bilen er bosatt på Vestlandet, men av utenlandsk opprinnelse.

– Han sa han hadde vært og besøkt en venn i Sverige, en veldig kort visitt på bare 10 minutter. Tollbetjentene så at han hadde et hundebur i passasjersetet, med en hund inni, og spurte om han hadde vært og kjøpt denne nå, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Forbudt i Norge

Til dette svarte mannen først at valpen var kjøpt i mai, men etter hvert kom det fram at den nylig hadde blitt transportert fra Spania, og at han nå hadde vært en snartur over svenskegrensa for å hente den.

– Han sa han hadde betalt 400 euro for den, men hadde ingen kvittering for å bevise det. Vi gjorde heller ikke noe mer ut av å finne ut om dette stemte, fortsetter Grandahl.

Det viste seg nemlig at hunden var av en rase som er ulovlig her til lands, tsjekkoslovakisk ulvehund. Denne rasen er en krysning av ulv og schæfer, som ble avlet fram i den tidligere tsjekkoslovakiske republikken på 50- og 60-tallet.

Mannen hadde heller ikke alt av helseattester og øvrige papirer i orden for å ha valpen med seg inn i landet.

– Den hadde fått noen vaksiner, men manglet også en del. Det er jo heller ikke bra, sier Grandahl.

– Ikke hyggelig for noen

Siden denne hunderasen altså uansett ikke er lovlig å innføre til Norge, ble hunden beslaglagt på stedet og overlevert til Mattilsynet. Vanlig prosedyre i slike saker er at hunden må avlives, og det vil mest sannsynlig også skje i dette tilfellet, opplyser Grandahl.

– Det er det som er så trist når folk skaffer seg dyr på denne måten. Derfor er det så veldig viktig at folk holder seg til gjeldende lover og regler for innførsel av dyr. Det er ikke noe hyggelig for noen at det skal gå så langt som avliving, sier han.

Fredagens hundebeslag er ifølge kontorsjefen det femte ved Svinesund siden koronapandemien gjorde sitt inntog i Norge i mars i år. Demokraten har tidligere omtalt flere av de andre tilfellene.

Til sammenlikning ble det beslaglagt en eller to hunder i samme periode i fjor, uten at Grandahl vil karakterisere det som noen markant økning.

Valpen ble ivaretatt av tollerne før den ble overlevert til Mattilsynet. Nå må den sannsynligvis bøte med livet. FOTO: Tolletaten

