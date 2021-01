Lørdag kveld stanset politiet en norskregistrert bil som kom kjørende over grensa via den gamle Svinesundbrua. Tolletaten overtok den videre kontrollen, og det viste seg at det satt fire menn i bilen, alle norske statsborgere.

– Kollegene mine spurte føreren hva de hadde med seg, og da svarte han «noen esker». Da de åpnet bagasjerommet kunne de med en gang se at det var gasspatroner i disse eskene, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Les også: Pågrepet med bilen full av kniver og en halvladd pistol i jakka

Tollerne ved Svinesund er godt kjent med at gasspatronene har blitt et rusfenomen. FOTO: Tolletaten

Sprengte kvota

De aktuelle patronene inneholder lystgass, men er i utgangspunktet ment å brukes til krempisking. Det er imidlertid en kjent sak at de i flere ungdomsmiljøer – både rundt om i landet og internasjonalt – misbrukes som rusmiddel, et fenomen Tolletaten også er oppmerksomme på.

– På spørsmål om disse skulle brukes til rus, svarte de faktisk bekreftende. Så de var i alle fall ærlige på det, sier Grandahl.

Til sammen ble det funnet ti esker med totalt 3.600 gasspatroner. Tollerne fant også to handleposer som inneholdt 94 stykk hårprodukter, og alt sammen ble beslaglagt.

– Ingen av disse varene er ulovlige å innføre i seg selv, men her var verdien på 12.300 kroner for gasspatronene og 28.200 kroner for hårproduktene, så det er et godt stykke over lovlig kvote, forklarer Grandahl.

Les også: Avslørt med klimafiendtlige gasser i lasten

Tolletaten anslår verdien på 94 pakker med dette hårproduktet til over 28.000 kroner. FOTO: Tolletaten

Dyr svipptur

Verdigrensa for å kunne ta med seg varer tollfritt inn i landet er nemlig 3.000 kroner per person hvis man har vært ute av landet i mindre enn ett døgn. Dermed kunne disse fire mennene hatt med seg varer verdt til sammen 12.000 kroner, altså 28.500 mindre enn sluttsummen på de beslaglagte varene.

– De var tydeligvis godt kjent med denne verdigrensa, for de prøvde seg med å si at de hadde vært borte i mer enn 24 timer, men det viste seg fort at det ikke stemte. Etter hvert kom det fram at de hadde fått en venn i Gøteborg til å kjøpe disse produktene for dem, mens de bare hadde vært rett over grensa for å hente, sier Grandahl.

De fire mennene, som var fra i starten av 20-åra til tidlig i 40-åra, fikk lov til å kjøre videre etter at tollerne hadde tatt hånd om varene og skrevet en anmeldelse. Nå kan de vente seg en straff fra politiet for smuglingsforsøket, trolig i form av en saftig bot.

Les også: Under flyttelasset fant tollerne både øl, snus og røyk

Smuglerstengt

Ellers har det vært lite nytt å melde om fra tollstasjonen ved Svinesund den siste uka, og ifølge seksjonssjefen har den midlertidige skjerpingen av grensekontrollen også gitt utslag med tanke på smugleraktiviteten.

– Det er noe smått jevnt og trutt, men det har vært mye mindre av den typen trafikk nå i det siste. Flere av småveiene er jo fysisk sperret, og politiet er på hugget. Det vet nok smuglerne også, sier Grandahl.

– Akkurat nå kommer man seg heller ikke inn i Sverige fra Norge, blir bare bedt om å snu på grensa, så det gjør det enda vanskeligere for dem, avslutter han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.