Det var i 13-tida onsdag 23. desember at mannen kom kjørende i en polskregistrert bil inn på grønn sone ved Svinesund tollsted.

– Han fortalte at han var på vei hjem til Midt-Norge fra Polen. Da kollegaene mine tittet inn i bagasjerommet, så de at han blant annet hadde med seg to isoporesker, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Demokraten.

Les også: Stri førjulstid for tollerne: – En eksplosjon av «varetaxier» (+)

Selvforsyning

Tollerne ble nysgjerrige på hva de to eskene kunne inneholde, og bestemte seg derfor for å foreta en nærmere kontroll av bilen.

– Det viste seg at den ene inneholdt 84 kilo kjøttvarer, som sjåføren forklarte at han hadde med seg til venner. I den andre fant vi et hjemmebrentapparat, sier Grandahl.

Også tidligere i år har Svinesund-tollerne kommet over apparater til hjemmeproduksjon av sprit, etter en lang periode uten at denne typen smuglingsforsøk har blitt avdekket.

– Det har vært litt av dem i år, så det er tydelig at det er noen som vil lage litt brennevin selv igjen, kanskje fordi det ikke er så lett å få tak i noe på annet vis for tida, utdyper Grandahl.

I og med at den polske mannen er bosatt i Norge, fikk han lov til å kjøre videre etter at smuglervarene var beslaglagt. Han kan vente seg en straff fra politiet i ettertid, trolig i form av en bot.

Les også: Under flyttelasset fant tollerne både øl, snus og røyk

Rolig romjul

Seksjonssjefen forteller om rolige dager ved grensa i dagene mellom jul og nyttår, med minimalt av både personbil- og tungbiltrafikk.

– Jeg snakka akkurat med vaktsjefen, og det er veldig stille på alle veiene inn i landet. På trailersida var det stort trykk opp mot jul, men nå har vel butikkene fått det de skal ha for året. Så tar det seg vel kraftig opp igjen til uka, sier Grandahl.

Det har til nå i romjula heller ikke vært noen av de sedvanlige fyreverkeri-beslagene, noe seksjonssjefen mener kan skyldes at langt færre nordmenn tar turen over grensa i disse dager.

– Jeg vil likevel nok en gang minne om at det er forbudt å ta med seg fyrverkeri inn i landet fra Sverige, avslutter Grandahl.

Les også: Enormt alkoholbeslag ved Svinesund

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.