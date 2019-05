AIK-spissen er rett og slet brennheit om dagen. På sine tre siste kamper har han banket inn fem scoringer, blant annet begge målene i 2-0-seieren borte mot Stockholmsrival Djurgården.

– Det smakte selvfølgelig ekstra godt, spesielt etter at vi hadde et surt tap mot IFK Göteborg litt tidligere i sesongen. Da var det viktig å slå tilbake, og at vi klarer å vise oss fra en god side og vinne fortjent i et derby, betyr mye for hele klubben – og ikke minst supporterne. At jeg i tillegg satte to fine scoringer, er også deilig, sier en fornøyd Elyounoussi til Demokraten via telefon.

Ny gullkamp?

Onsdag kveld tok hovedstadslaget nok en borteseier, denne gangen 3-1 over Helsingborg, etter to nye Tarik-mål. Fjorårets seriemestere fikk en trå start på sesongen, men har nå spilt seg inn igjen i kampen om Allsvenskan-gullet.

3–1 i Skåne løftet AIK opp på samme poengsum som Malmö, Häcken og Hammarby helt i toppen av tabellen.

– Det hakka litt i de første kampene, og vi slet med å skape sjanser. Det er godt at det har løsna litt nå, og så satser vi på at oppturen fortsetter nå som både været og spilleforholdene blir bedre, sier Elyounoussi.

Får fri 17. mai

Men det er altså ikke bare laget det har løsnet for. Med seks seriemål så langt i 2019, er Elyounoussi bare to bak det han presterte i hele fjor. Dette gjør ham til delt toppscorer så langt, sammen med blant andre Malmö FF-veteranen Marcus Rosenberg.

– Det flyter bra for tida. Kroppen fungerer godt, og jeg har ikke slitt med småskader, slik jeg gjorde mye i fjor. Da er det ikke så mye mer som skal til, for jeg vet jeg har kvalitetene inne, fastslår han.

Da Demokraten snakket med 31-åringen torsdag formiddag var han på vei tilbake fra Skåne til Stockholm, der han skal tilbringe den norske nasjonaldagen i år.

– Vi har fri på fredag, så det passer egentlig helt perfekt. Da blir det 17. mai-feiring, og jeg skal prøve å få med meg toget som går her i byen, og faktisk er ganske stort. Etterpå blir det en samling på Skansen med taler og litt forskjellig, så jeg håper å få med meg noen av lagkompisene på det, slik at de får oppleve feiringen av den norske nasjonaldagen, forteller Elyounoussi.

Roser derby-mentaliteten

Fredrikstad-gutten er klar på at han stortrives i den svenske hovedstaden, og er særlig imponert over trykket rundt lokal- og rivaloppgjørene hos «söta bror»

– Det var også en av grunnene til at jeg ville hit til AIK i utgangspunktet. Vi har ikke så mange av de derbyene i Norge nå, det nærmeste vi kommer er kanskje LSK-Vålerenga, og for meg personlig er det selvsagt mye følelser rundt FFK-Sarpsborg 08, sier Elyounoussi.

– Det er likevel noen hakk opp til det de har fått til i Sverige, der man har en veldig bra supporterkultur og fantastisk stemning på tribunene – med alt av TIFO, bluss og hele pakka, legger han til.

