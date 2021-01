Svensk politi patruljerer på norskegrensen

Forbudet ble innført mandag og gjelder til 14. februar for å hindre spredning av den britiske mutasjonen av koronaviruset.

Det er gjort visse unntak, deriblant for transportsektoren, arbeidspendlere og Sverige-bosatte nordmenn.

– En del er avvist ved grensen. Av dem som ikke har fått komme inn i Sverige, er det ingen, så langt jeg har sett, som er norske statsborgere, sier assisterende sjef Mikael Holmgren i det svenske grensepolitiet til NRK.

Grensen mellom Norge og Sverige er om lag 1.600 km, og det er umulig å ha full kontroll, mener sjefen for det svenske grensepolitiet.

– Det er vår lengste landegrense. Den har vært åpen i flere hundre år. Det er naturligvis ikke mulig med kontrolltiltak for å stoppe all trafikk over denne grensen, sier Patrik Engström til Sveriges Radio Ekot.

Politiet jobber nå med å få oversikt over alle innreiseveier langs grensen. Foruten større veier finnes det mindre veier og en rekke scooterspor, ifølge Engström.

Han sier grensestengingen fram til 14. februar er den største oppgaven han har stått overfor

– Det er eksepsjonelt. Det er første gang siden andre verdenskrig at vi innfører grensekontroll og grenseovervåking mot Norge.

Koronatesting ble obligatorisk for tilreisende fra områder med karanteneplikt 18. januar, men det ble gitt et midlertidig unntak for Svinesund.

Unntaket gjorde at personer ved fast bopel i Norge kunne teste seg et annet sted senest innen 24 timer dersom det ble kø på grensen ved Svinesund. Mandag ble unntaket opphevet.

– Jeg er glad for at bemanningen på grensestasjonen ved Svinesund nå er styrket slik at vi også har obligatorisk testing her, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

– Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste, kan straffes med bøter og må tilbringe karantenen på karantenehotell, fortsetter statsråden.