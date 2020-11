SV-lederen har sendt et skriftlig spørsmål om dette til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), skriver Utdanningsnytt.

– Under høringen om nasjonal inntaksordning i vår mente KS at en slik endring ville kreve en lovendring, noe som medfører stortingsbehandling. Jeg ble overrasket over at Kunnskapsdepartementet nå har kommet fram til en helt annen konklusjon. Derfor har jeg stilt spørsmål om hvilke juridiske vurderinger som er blitt gjort, sier Lysbakken.

Reaksjonene fra opposisjonen på Stortinget, KS, lærerorganisasjoner og en rekke rødgrønne fylkeskommunale politikere har vært sterke etter at regjeringen søndag varslet at den vil innføre et friere skolevalg til videregående skole i hele landet og nekte fylkeskommunene å ha inntak etter et nærskoleprinsippet.

Kunnskapsminister Melby har kalt mange av reaksjonene overraskende og overdramatiserende.

– Det vi foreslår, har i praksis vært praktisert i mange fylker i mange år, også i fylker styrt av de rødgrønne. Så hvis dette er så negativt, så synes jeg det er rart at de har praktisert de modellene over lang tid, sa Melby til NTB tirsdag.

