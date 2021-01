Studie: Å droppe lunsjpausen kan være helseskadelig

Forskere ved høgskolen har gjort flere funn som viser at små pauser i løpet av arbeidsdagen, kan være helsefremmende. Blant annet viser studien at de som ikke tar matpause, har opptil sju ganger større risiko for psykisk og fysisk utmattelse enn de som tar små pauser i løpet av arbeidsdagen.

I tillegg opplever de nesten dobbel så ofte søvnproblemer, sier professor ved høgskolen, Leif Rydstedt, til NRK.

– Det å snakke med kollegaene om noe annet enn jobb synes å påvirke vår psykiske og fysiske velvære, sier han.

– På lang sikt er det fysisk og mental trøtthet, og i enkelte tilfeller lettere psykiske plager. Men først og fremst trøtthet og utmattelse, sier Rydstedt om funnene ved å hoppe over pausene.

Også under pandemien, hvor ekstra mange har hjemmekontor, mener professoren at det er viktig at man husker å ta små pauser.

Forskerne har brukt materiale fra SSBs levekårsundersøkelse 2013 og 2016 i sitt arbeid. Selv etter å ha justert for type jobb er det tydelig sammenheng mellom fysiske og psykiske plager, og en travel arbeidsdag med høyt tempo og få pauser, sier professoren.

