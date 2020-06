«Støvsuger» viste seg å være 40.000 sigaretter

Privat varefrakt fra østeuropeiske land til Norge er en til dels lyssky aktivitet som i det siste har økt i omfang, ifølge Tolletaten. Demokraten har tidligere skrevet om hvordan transportører kjører ulovlig privat varefrakt for landsmenn over grensa – og snor seg rundt regelverket for fortolling av varer.

Ofte blir det også smuglet inn narkotika og store mengder sprit og sigaretter med disse bilene. Et nytt tilfelle av dette, kom tollerne på Svinesund over 28. mai, da en polskregistrert minibuss kjørte på grønn sone gjennom tollstasjonen ved E6.

Kjøtt, bildeler og campingutstyr

– De to sjåførene som byttet på å kjøre samt de fem passasjerene ble bedt om å ta ut sin personlige bagasje, slik vanlig praksis er ved kontroll av busser. Etterpå sto det igjen en del bagasje og diverse esker i bussen, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

Tollerne gikk igjennom bagasjen og fant blant annet en dusjplate, nesten 90 kilo kjøtt, noe ost og diverse andre varer, som bildeler og campingutstyr. Det var mye som skulle vært kjørt på rød sone til fortolling og betaling av moms.

– Forklaringen har vi hørt så mange ganger før: Det var frakt av diverse varer som venner og bekjente i Norge hadde bestilt fra Polen, forteller Grandahl.

Støvsuger

Blant eskene fattet tollerne interesse for det som angivelig var emballasjen til en støvsuger. Esken skjulte noe helt annet.

– Der fant vi rundt 40.000 sigaretter, sier Grandahl.

Totalt skjulte minibussen varer som utgjorde 160.000 kroner i unndratte tollavgifter.

