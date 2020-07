Støre setter formuen i banken

– For å unngå omtale av interessekonflikter, så har jeg bestemt at jeg setter pengene i banken, sier han til VG.

Etter at Støre ble valgt til Ap-leder i 2014, har formuen hans vært et tilbakevendende tema.

– Jeg mener de spørsmålene som kom opp i siste valgkamp, var greie å svare på, men de tok uansett oppmerksomhet bort fra det jeg er valgt til – å drive politikk, sier Ap-lederen.

Støres formue stammer fra arv etter salget av ovnsfabrikanten Jøtul, som var i familiens eie fram til 1970-tallet. De siste årene har han latt DNB og Danske Bank forvalte den gjennom fond, men han velger nå å sette formuen i banken. I tillegg skiller han ut den firedelen av arven som barna har.

