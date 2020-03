– Bare på en strekning på om lag 200 meter, samlet vi opp 180 kilo med disse to millimeter store pelletsene, forteller Thomas Warren Eriksen i Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad.

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

- Blir syke og dør

De kommende dagene vil han og en kollega fortsette oppryddingen etter så langt ukjente miljøsyndere.

Også Bjørn Heidenstrøm i Oslofjordens Friluftsråd, har vært med på arbeidet med å samle opp store mengder med plastpellets.

– Hvorfor er det viktig at de fjernes fra naturen?

– Fordi det er bevist at fugler spiser dem. Da blir de syke og dør. Fisk gjør det samme, svarer Heidenstrøm.

– Det er også viktig å fjerne disse plastperlene fordi de etter hvert brytes ned og blir til nanoplast, og det er denne nanoplasten som nå dreper Oslofjorden. I tillegg ønsker vi jo å ha det pent der vi vandrer.

Les også: Søppelfyllingen Oslofjorden

Global kampanje

De bittesmå plastkulene brukes som råstoff i produksjonen av ulike plastprodukter. Det at de havner på helt andre steder enn de skal, er på ingen måte noe nytt, verken for Skjærgårdstjenesten, Oslofjordens Friluftsråd, Fredrikstad kommune eller Hold Norge Rent. Funn av større og mindre mengder med plastpellets er noe de har opplevd en rekke ganger før.

Så sent som 22. mars avsluttet sistnevnte organisasjon en nasjonal aksjon hvor formålet nettopp var å kartlegge og samle inn plastpellets på avveie.

De omtales også som «havfruetårer», en betegnelse Heidenstrøm har lite til overs for.

– Det vakre navnet høres ut som noe plastprodusentene har kommet på, mener han.

Hold Norge Rents aksjon var del av den globale kampanjen «The Great Nurdle Hunt», som fokuserer på forsøpling fra plastpellets eller plastgranulat.

– Vi ser at en del lokale ryddere som er i kjernemiljøet, har lagt ut bilder og lignende som viser funn, men foreløpig har vi ikke data fra Norge, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen i Hold Norge Rent, om hva aksjonen resulterte i.

Med støvsuger har Bjørn Heidenstrøm fra Oslofjordens Friluftsråd hjulpet til med oppryddingen. Foto: Oslofjordens Friuftsråd

Bremset av korona

Det store utslippet av plastpellets i Østfold, ble oppdaget midt under Hold Norge Rents aksjon, og omfatter både Fredrikstad og Hvaler. Det opplyser naturforvalter Therese Ramberg Sivertsen i Fredrikstad kommune.

– Vi fikk melding fra en turgåer om dette tidlig i forrige uke, forteller hun.

– Skjærgårdstjenesten rykket da ut og tok en titt på Andersenslippen, en kommunal strand utenfor Hankø. Det ble funnet store mengder plastpellets både der og andre steder. Det å få samlet inn dette tar tid, både fordi pelletsene er så små og fordi det ikke er mulig med større ryddeaksjoner nå på grunn av koronaen, sier Sivertsen.

Thomas Warren Eriksen i Skjærgårdstjenesten, kan skrive under på at det er vanskelig arbeid å samle inn plastpellets.

– Vi prøvde først å samle inn for hånd med skuffer og spader, men det fungerte dårlig. Så kjøpte vi oss en løvblåser som også kan suge, og det fungerte fint. Da fikk vi sugd opp 180 kilo med en gang.

Les også: Båtkirkegården Oslofjorden

Utsetter strandrydding

Også Bjørn Heidenstrøm har tatt i bruk støvsuger i kampen mot plastpelletsene.

– Det går greit å bruke støvsuger når stranda er tørr, konstaterer han.

– Metode nummer to er å fylle et kar med vann og spa oppi sand med pellets der. Da flyter pelletsene opp og kan siles av.

Men å få samlet opp alle pelletsene som er på avveie, er likevel ikke mulig, mener Thomas Warren Eriksen.

– Pellets forsvinner i sanden, i gresset og ut i havet igjen, forteller han.

- Vi to som jobber med dette i Skjærgårdstjenesten, kan heller ikke alene klare å få ryddet opp alt, fordi pelletsene ligger så spredt.

Lise Keilty Gulbransen i Hold Norge Rent kan ikke tilby noe hjelp.

– Det er mange som ivrer etter å rydde nå, for å finne på noe å gjøre ute, men Hold Norge Rent har anmodet om å utsette all rydding til situasjonen er mer normal igjen, sier hun med henvisning til unntakstilstanden vi er inne i på grunn av koronaviruset.

Som følge av det har Hold Norge Rent også bestemt seg for å utsette Strandryddeuka 2020 til høsten.

Les også: Slik er Oslofjorden på bunnen

Varslet Fylkesmannen

Både Therese Ramberg Sivertsen og Thomas Warren Eriksen gjerne ha visst hvem som står bak det store utslippet av plastpellets i Østfold.

– Det er noe dritt av de ansvarlige ikke meldte fra da dette skjedde, for da ville vi ha visst at noe var på vei mot land og kunne ha samlet pelletsene opp med de fortsatt var flytende og lå som et teppe på overflaten, sier sistnevnte.

Hans teori er at plastpelletsene var på et frakteskip før de havnet i sjøen.

I et forsøk på å spore opp miljøsynderen, har Fylkesmannen i Oslo og Viken blitt informert om saken, forteller Sivertsen.

– Vi finner stort sett plastpellets ved strandrydding, men å finne dem i så store mengder som nå, er uvanlig.

Hvor mye som har havnet i sjøen denne gang, er uvisst, men bare på Tjeldholmen i Fredrikstad kan det være snakk om like mye som de 180 kiloene som først ble sugd opp, opplyser Sivertsen.