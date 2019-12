Søndag klokka 13.30 fikk tollerne fra Svinesund stanset en norskregistrert bil ved avkjøringen fra E6 mot Høk. Bilen hadde kommet over grensa via den gamle Svinesundsbrua, og føreren var en mann i midten av 40-årene, bosatt i Norge.

– Da han ble bedt om å vise legitimasjon, la han fram et mopedførerkort. Det viste seg at han ikke hadde sertifikat for å kjøre bil, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Fikk ikke kjøre selv

Samtidig viste det seg raskt at dette ikke var det eneste som var ulovlig med akkurat denne kjøreturen. En rask kikk inn i bilen avdekket nemlig flere søplesekker fylt med frukttobakk og sigaretter.

– Bilen og sjåføren ble tatt med tilbake til tollstasjonen, og en opptelling av varene viste at det var snakk om 78 kilo frukttobakk og 32.000 sigaretter. Dette er et stort beslag, ett av de aller største vi har gjort av frukttobakk i hele år, opplyser Grandahl.

– I og med at frukttobakk er ulovlig vare i Norge, beregner vi ikke unndratte avgifter på dette, men bare på sigarettene utgjør dette nesten 110.000 kroner, legger han til.

Det var vanskelig å få så mye mer informasjon ut av sjåføren, da han ikke behersket norsk særlig godt, men i samråd med politiet ble han dimittert etter at varene var beslaglagt.

– Siden han ikke hadde førerkort på bil, fikk han ikke lov til å kjøre videre selv, så han måtte vente på at noen kom og hentet ham. Når det gjelder smuglingsforsøket vil han få en straffereaksjon fra politiet i etterkant, sier Grandahl.

Rakett-advarsel

For øvrig har de travle førjulsdagene for tollerne på Svinesund fortsatt til og med lille julaften, med enda mer trafikk over grensa enn vanlig.

– Det har blitt skrevet en del forenklede forelegg for småsmugling både forrige uke og i løpet av helgen. Selv om de aller fleste er flinke til å holde seg innenfor kvotene, er det noen som tar sjansen på å handle med seg litt for mye, og noen av dem igjen blir avslørt av oss, sier Grandahl.

Også i romjula forventes det et jevnt trafikktrykk over de to grensebruene, og da er det gjerne rettet litt ekstra oppmerksomhet på fyrverkerismugling fra tollernes side.

– Det er ofte vanlige folk og familier som lar seg friste til å ha med seg dette over grensen, og ikke de vi vanligvis ser etter, forteller Grandahl.

– Da er det viktig å minne om at alle som har med seg fyrverkeri inn i landet blir anmeldt, uansett hvor lite eller mye det er snakk om. Man får det på rullebladet sitt, og det kan være litt tråkig, utdyper han.

Derfor har kontorsjefen en klar oppfordring til de som ønsker å skyte opp egne nyttårsraketter.

– La være å handle dette i Sverige, kjøp heller i Norge det som er å oppdrive lovlig her, avslutter Grandahl.

