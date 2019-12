Mandag formiddag observerte tollerne på Svinesund to danskregistrerte biler som kom kjørende over den gamle brua. To tollpatruljer la seg på hjul, og fikk stanset bilene ved avkjøringen fra E6 mot Høk.

– I den første bilen satt en dansk mann i slutten av 20-årene som opplyste at han skulle besøke faren sin for å feste litt. Han forklarte videre at de to bilene kjørte sammen, opplyser kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Sprikende forklaringer

Bilene ble loset tilbake til tollstasjonen på Svinesund for nærmere kontroll, og det viste seg at de til sammen inneholdt nesten 1.600 liter øl, 72 liter sprit og 48 liter vin. I tillegg hadde den ene av de to danske mennene 6,5 kilo tobakk i bagasjen, mens den andre hadde med seg drøyt 20.000 sigaretter.

Totalt utgjør dette i overkant av 220.000 kroner i unndratte avgifter.

– Sjåføren i bil nummer to, en mann i slutten av 40-årene, hevdet at varene var ment levert til et bryllup. Så de hadde litt ulike versjoner av hva som var formålet med smuglerturen, men varene ble uansett beslaglagt, forklarer Grandahl.

Skulle se lettere ut

Begge bilene ble også veid hos Statens vegvesen, og det ble avdekket at de var vesentlig tyngre enn tillatt.

– De var tuklet med for at de ikke skulle se for tunge ut. På bakgrunn av dette er også bilene begjært inndratt, utdyper Grandahl.

De to danske mennene ble overlevert til politiet for videre etterforskning.

